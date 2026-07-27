Лубінець: затримок із виплатами родинам військових стало менше

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Ситуація із затримками державних виплат родинам полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників покращилася. Водночас після повернення військових із російського полону почали виникати окремі сімейні спори щодо використання цих коштів. Через це деяким захисникам доводиться звертатися до суду навіть проти найближчих родичів.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Маргариті Стецюк.

Лубінець про виплати родинам військових

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця, питання затримок із державними виплатами родинам полонених, зниклих безвісти та загиблих українських захисників вдалося значною мірою врегулювати. Водночас правозахисники дедалі частіше стикаються з новими ситуаціями, які виникають уже після повернення військовослужбовців із російського полону.

Як пояснив Лубінець, деякі військові після звільнення дізнаються, що всі нараховані державою кошти вже витратили їхні родичі. Через це захисники змушені відстоювати свої права у судовому порядку, інколи навіть судячись із найближчими родичами, зокрема матерями.

Дмитро Лубінець зазначив, що законодавством неможливо передбачити всі життєві ситуації, які можуть виникати після повернення військових із полону. За його словами, загалом проблему із затримками виплат вдалося вирішити, однак окремі сімейні конфлікти потребують індивідуального розгляду, і правозахисники готові розбиратися з кожним таким випадком.

"Я не скажу, що повністю вирішені всі проблемні питання... Ми бачили у 2023-2024 роках величезну проблематику затягування процедури виплати десь ОГД, це одноразова грошова допомога із загибеллю і з пораненням наших героїв. І також були у нас проблеми з виплатами тих, хто вважається зниклими безвісти або ті, хто є в російському полоні. Станом на 2026 рік ситуація кардинально змінилась в кращу сторону.

Інша проблематика, що є ще випадки, коли є внутрішні сімейні проблеми. У нас є випадки, коли хлопці повертаються з полону і виявляється, що немає жодних коштів... Неможливо в законодавстві передбачити всі випадки, які можуть трапитися теоретично в нашому житті. Тому загальна рамка у нас є, загальна проблематика вирішена, але існують ось такі окремі сімейні історії, з якими ми завжди готові розбиратися", — пояснив Лубінець.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Дмитро Лубінець заявив, що Росія продовжує незаконну депортацію українських дітей. За його словами, наразі підтверджено понад 20 тисяч таких випадків, однак реальна кількість може сягати до 1,6 млн дітей, які проживали на нині окупованих територіях до початку повномасштабної війни. Також цього року Україна представить нові докази причетності до депортації великих російських компаній і вимагатиме запровадження проти них санкцій.

Новини.LIVE також писали, що Дмитро Лубінець повідомив, що Україна продовжує співпрацю з російською омбудсменкою Яною Лантратовою щодо повернення військовополонених і зниклих безвісти. За його словами, українська сторона вже передала перший список із 1,5 тисячі зниклих безвісти військових, однак відповіді від РФ надходять повільно. Водночас Росія використовує тему обмінів для інформаційного тиску на родини українських захисників.