Лубінець: у російському полоні загинули 375 українців

Дмитро Лубінець. Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Щонайменше 375 українців, які перебували в російському полоні або були цивільними заручниками, загинули під час утримання в РФ. Йдеться про людей, факт перебування яких у російському полоні був підтверджений, зокрема через механізми Міжнародного комітету Червоного Хреста.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, передає Новини.LIVE.

Скільки українців загинули в російському полоні

За словами Лубінця, Росія передала Україні тіла всіх 375 громадян, які були верифіковані як полонені або цивільні заручники.

"І всі вони повернулися додому на щиті, тобто Російська Федерація передала нам тіла 375 громадян України. Я повторюся: вони були верифіковані в російському полоні", — наголосив омбудсмен.

Лубінець також звернув увагу на репатріацію тіл у серпні 2025 року. Серед них були останки п’ятьох українських захисників, які входили до стамбульського списку тяжкохворих військовополонених. Цей перелік українська делегація передавала російській стороні під час переговорів.

"Саме тому ми наполягаємо, що пріоритет №1 для повернення — це тяжко поранені, тяжко хворі громадяни України", — заявив Лубінець.

Омбудсмен наголосив, що Україна продовжує вимагати першочергового повернення військовополонених, які мають тяжкі поранення або захворювання та потребують невідкладної медичної допомоги.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дмитро Лубінець спростував заяви Росії про нібито відмову України повертати частину військовополонених. За словами омбудсмена, Київ готовий забрати всіх громадян України, яких РФ погодиться передати.

Як повідомляли Новини.LIVE, українські військовополонені в Росії не можуть телефонувати своїм рідним, а листування з сім’ями також залишається заблокованим. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець, наголосивши, що право на листування передбачене Женевськими конвенціями.