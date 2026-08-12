Лубінець: Росія блокує дзвінки українських полонених рідним

Дмитро Лубінець. Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Українські військовополонені, які перебувають у Росії, наразі не мають можливості телефонувати своїм рідним. Також російська сторона блокує передачу листів від українських захисників їхнім сім’ям, хоча таке право передбачене Женевськими конвенціями.

Про це заявив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції, відповідаючи на запитання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Чи можуть українські полонені телефонувати рідним

За словами омбудсмена, Україна запропонувала дозволити військовополоненим здійснювати телефонні дзвінки рідним. Йшлося про можливість телефонувати хоча б один раз на місяць або раз на три місяці тривалістю до трьох хвилин.

"Ми запропонували, що кожен військовополонений має право один раз на місяць, хай один раз у три місяці, на телефонний дзвінок протягом трьох хвилин", — зазначив Лубінець.

Водночас, за його словами, попередньо російська сторона позитивно сприйняла цю пропозицію, однак до її практичної реалізації справа поки не дійшла. Лубінець також повідомив, що Україна та РФ обговорюють передачу посилок військовополоненим. Українська сторона пропонує відійти від принципу кількісного обміну пакунками та забезпечити їх доставку кожному українському військовополоненому й цивільному заручнику, який перебуває на території Росії.

Окремо омбудсмен наголосив на проблемі листування. За його словами, російські військовополонені в Україні можуть передавати листи своїм родинам через Міжнародний комітет Червоного Хреста, тоді як для українських полонених така можливість фактично заблокована.

"Ні російським військовополоненим не дозволяють телефонувати своїм родинам на територію Росії, ні українським не дозволяють", — заявив Лубінець.

Він додав, що українська сторона продовжує працювати над відновленням механізмів передачі листів, посилок та телефонних дзвінків для полонених. Водночас омбудсмен зауважив, що навіть досягнуті з Росією домовленості можуть не виконуватися.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія систематично обмежує доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських військовополонених. Водночас Україна забезпечує МКЧХ можливість відвідувати місця утримання російських полонених.

Як повідомляли Новини.LIVE, Дмитро Лубінець спростував заяви Росії про нібито відмову України забирати частину своїх військовополонених. За словами омбудсмена, Київ готовий повернути всіх громадян України, яких російська сторона погоджується передати.