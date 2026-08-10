Лубінець: РФ не забезпечує доступ Червоного Хреста до українських полонених

Дмитро Лубінець. Фото: Facebook/Дмитро Лубінець

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

Росія систематично не забезпечує належного доступу представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до місць утримання українських військовополонених. Водночас Україна надає МКЧХ доступ до місць утримання російських військовополонених.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець, інформує Новини.LIVE.

Росія поширює дезінформацію про військовополонених

За словами омбудсмана, Росія використовує тему військовополонених для поширення дезінформації та дискредитації України. Зокрема, російська сторона поширює сфабриковані або маніпулятивно подані матеріали, заяви пропагандистів та свідчення, які могли бути отримані під тиском і не мають незалежного підтвердження.

Скриншот допису Дмитра Лубінця

Лубінець зазначив, що метою таких інформаційних кампаній є не захист прав військовополонених, а підрив довіри до України, просування російських наративів на міжнародній арені та вплив на гуманітарні організації, правозахисні інституції й медіа.

Україна забезпечує доступ МКЧХ до російських полонених

Омбудсман наголосив, що Україна залишається відданою нормам міжнародного гуманітарного права та виконує міжнародні зобов'язання щодо поводження з військовополоненими.

За його словами, представники МКЧХ мають доступ до місць утримання російських військовополонених в Україні. Це дає можливість здійснювати гуманітарний моніторинг умов їхнього утримання та дотримання їхніх прав.

Водночас через обмеження з боку Росії Україна не має можливості об'єктивно оцінити умови утримання українських військовополонених, їхній стан здоров'я та дотримання гарантованих Женевськими конвенціями прав.

Як писали Новини.LIVE, раніше омбудсман Дмитро Лубінець повідомляв про нові деталі справи щодо можливих порушень у Берегівському ТЦК. За його словами, під час перевірки були виявлені обставини, які потребували реагування та подальшого розслідування.

Також Новини.LIVE писали, що Лубінець звертався до ООН та Міжнародного комітету Червоного Хреста після повідомлення про страту Росією українського військовополоненого. Омбудсман закликав міжнародні організації відреагувати на порушення міжнародного гуманітарного права та посилити тиск на Росію.