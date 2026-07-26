Лора Лумер заявила, що має українське коріння

Лора Лумер. Фото: кадр з відео

Карина Приходько Редактор

Відома у США блогерка та активістка руху MAGA Лора Лумер має українсько-єврейські витоки. Її прабабуся та прадідусь по батьковій лінії емігрували з Києва до Америки.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це вона сказала в інтерв’ю Марічці Падалко.

Українське коріння Лори Лумер

Раніше Лумер володіла лише мінімальною інформацією про предків по батьківській лінії. За її словами, вона знала тільки те, що бабуся та дідусь її батька — Пінкус та Енні — свого часу виїхали до Сполучених Штатів із Києва.

Сам факт зв'язку з Україною обмежувався кількома збереженими світлинами, адже родичів блогерка застати не встигла.

Однак під час інтерв'ю Марічка Падалко вручила їй фотокопії архівних витягів, які розшукали працівники Національного архіву. Згідно з документами, прадідусь активістки, Пінкус Лумер, народився 10 лютого 1895 року у Вінниці в родині міщан, і лише згодом його сім'я перебралася до столиці.

Знайдені папери шокували та зворушили блогерку. Вона зазначила, що цей факт став можливим лише завдяки її готовності до діалогу та перегляду власних поглядів. За словами Лумер, тепер вона чітко усвідомлює, що її родові витоки сягають саме України.

"Все це стало для мене цілковитою несподіванкою. Я ніколи не бачила цих документів. Але дивовижно й інше: я ніколи б не дізналася всього цього, якби не змінила своєї думки, якби не відкрилася для правди. Тепер я знаю, що моє коріння тут, в Україні", — сказала Лумер.

Як писали Новини.LIVE, кілька днів тому Лора Лумер приїхала до України. Під час візиту вона заявила, що помилялася у своїх попередніх висловлюваннях про Україну та перебувала під впливом російської пропаганди.

Також блогерка розповіла, що вночі 25 липня вона прокинулася від сигналів повітряної тривоги. Лумер зазначила, що не уявляє, як люди в Україні витримують це.