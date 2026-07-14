Ліцензії на ракети та винищувачі: результати домовленостей з Францією

Володимир Зеленський. Фото: TERESA SUAREZ/Pool via REUTERS

Карина Приходько Редактор

Президент України Володимир Зеленський повідомив про досягнення масштабних оборонних домовленостей із президентом Франції Емманюелем Макроном. Результатом переговорів стала нова угода, яка суттєво посилить обороноздатність України та зміцнить безпеку всієї Європи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Володимира Зеленського.

Про що домовились Україна та Франція

Зеленський розповів, що Україна отримає ліцензії на виробництво сучасного озброєння, зокрема крилатих ракет SCALP, авіаційних керованих бомб AASM, а також спільно з Італією — зенітних ракет Aster 30. Крім того, Франція долучиться до реалізації антибалістичної програми FREYJA, яка має стати одним із ключових елементів майбутньої системи протиракетної оборони України.

Крім того, наша держава першою отримає нові посилені французько-італійські системи SAMP/T NG. Це ефективні антибалістичні системи. Франція також надасть два комплекси SAMP/T для посилення нашого захисту вже у цьому році. Одночасно Франція та Італія прискорять поставки ракет Aster 30 до жовтня цього року.

"Відбудеться й закупівля перших 16 літаків Rafale для української бойової авіації та озброєння до них. Уже в цьому році має розпочатися навчання наших пілотів і механіків у Франції. Після цього чотири перші літаки Rafale будуть передані ЗСУ. Системно розвиваємо українські бойові спроможності", — розповів глава держави.

Як писали Новини.LIVE, 13 липня після засідання "Коаліції охочих" Макрон заявив, що Україна отримає винищувачі Rafale у 2028-2029 роках. Також союзники домовилися посилити українську ППО.

Водночас Володимир Зеленський розповів, що Росія втратила ініціативу на полі бою. Противник з початку року просувався повільно та зазнавав значних втрат.