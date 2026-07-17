Літнє тепло, але місцями грозові дощі: прогноз погоди на вихідні
Погода в Україні на вихідних, 18-19 липня, очікується стійкою та малохмарною. Водночас у декількох областях можливі опади, грози та пориви вітру. Синоптики зазначають, що температура повітря буде комфортною.
Про це повідомляє Meteoprog, передає Новини.LIVE.
Прогноз погоди в Україні на вихідні, 18-19 липня
Синоптичну ситуацію в Україні формуватиме північний антициклон, що забезпечить переважно ясну та суху погоду з приємними літніми температурами.
Водночас на заході країни через малорухомий атмосферний фронт місцями пройдуть грозові дощі, які подекуди супроводжуватимуться градом і поривчастими вітрами.
Синоптики зазначають, що 18 липня на заході вночі опадів не буде, а місцями очікується слабкий туман. Вдень та ввечері в окремих пунктах короткочасні грозові дощі. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +14...+19 °С, вдень +26...+32 °С.
У північних регіонах прогнозується переважно ясна погода без опадів. Очікується східний вітер зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. У нічні години температура становитиме близько +8...+13 °С, а вдень повітря прогріється до +22...+27 °С.
У центральних областях країни переважатиме малохмарна погода без опадів. Вітер буде східного напрямку, 3-8 м/с. У нічний час температура становитиме +9...+14 °С, а вдень підніметься до +23...+28 °С.
На півдні та на Кримському півострові антициклональний характер погоди, без опадів. Вітер східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +14...+19 °С, вдень +26...+31 °С.
У східних областях очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер північно-східного напрямку, 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі +9...+14 °С, вдень +22...+27 °С.
А 19 липня на заході упродовж доби можливі короткочасні дощі з грозами, а вдень в окремих пунктах можливий град та шквали до 20 метрів на секунду. Вітер змінного напрямку зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +13...+18 °С, вдень +25...+30 °С.
У північній частині країни збережеться малохмарна й суха погода. Лише ближче до вечора на заході Київщини можливі грозові дощі. Вітер південно-східний зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. Вночі температура становитиме +10...+15 °С, а вдень повітря прогріється до +24...+29 °С.
У центральній частині очікується малохмарна погода, без опадів. Вітер південно-східний зі швидкістю 3-8 метрів на секунду. Температура повітря вночі +12...+17 °С, вдень +26...+31 °С.
У південних регіонах країни, а також у Криму й надалі пануватиме вплив антициклону, тому опадів не очікується. Вітер буде південно-східного напрямку зі швидкістю 5-10 метрів на секунду. У нічні години температура триматиметься в межах +14...+19 °С, а вдень підвищиться до +28...+33 °С.
На сході малохмарна погода, без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 метри на секунду. Температура вночі +12...+17 °С, вдень +24...+29 °С.
Як писали Новини.LIVE з посиланням на синоптика Наталку Діденко, 18-19 липня в Україні очікується суха та сонячна погода, але у західних областях ще можливі опади.
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