Лідер гурту "ТІК" назвав своє головне бажання у День Конституції

Віктор Бронюк. Фото: Новини.LIVE

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк під час концерту "Музична платформа" поділився своїми думками про День Конституції України та звернувся до українців із побажанням. Артист також згадав одну з ключових норм Основного Закону.

Про це він розповів у коментарі журналістам Новини.LIVE.

Що сказав Бронюк про Конституцію

На запитання, що він пам'ятає з Конституції України, співак відповів, що нещодавно переглядав її текст. За словами Бронюка, він пам'ятає, що основним носієм влади в Україні є народ.

"Перечитував давненько, а переглядав недавно. Пам'ятаю, що основним носієм влади в Україні є народ. Пам'ятайте про це", — сказав артист.

Побажання українцям

Також журналісти поцікавилися, що Бронюк хотів би побажати українцям у День Конституції. Артист зізнався, що його найбільше бажання — закінчення війни та припинення російських атак.

"Я, напевно, не буду оригінальним. Я хочу, щоб в цей день сталося диво, і виздихали всі мо*калі, і перестали на нас кидати ракети", — заявив Бронюк.

Після цього співак емоційно продовжив свою думку та використав нецензурну лексику, говорячи про столицю Росії.

"А Москву щоб залило гі*ном по саму кремлівську зірку", — додав артист.

Новини.LIVE повідомляли, що у суботу, 28 червня, в Україні відзначають День Конституції — державне свято, присвячене ухваленню Основного Закону країни. Саме цього дня у 1996 році Верховна Рада після багатогодинного безперервного засідання ухвалила Конституцію України, над якою працювали майже п'ять років. Та історична "конституційна ніч" стала однією з найважливіших подій у становленні української державності.

Новини.LIVE інформували, що 28 червня Україна відзначає День Конституції, з цієї нагоди начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов звернувся до українців. Він підкреслив значення Конституції для захисту державності, прав і свобод громадян.