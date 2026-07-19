Кущ: Україна дедалі більше залежить від імпорту продуктів

Люди на ринку. Фото: Новини.LIVE

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Фінансовий аналітик Олексій Кущ зазначив, що малі господарства занепадають. За його словами, Україна втрачає продуктове розмаїття, внаслідок чого все частіше імпортує яйця, овочі й мʼясо.

Про це Олексій Кущ розповів в ефірі проєкту Новини.LIVE "Світ на зламі".

Імпорт продуктів

Кущ розповів, що нещодавно помітив у супермаркеті яйця з дивною назвою та дизайном. Він почав придивлятися та побачив, що вони привезені з Польщі.

За його словами, поступове скорочення особистих селянських і невеликих фермерських господарств спричиняє зменшення внутрішнього виробництва та збільшення імпорту продуктів, які раніше в Україні виготовляли у достатніх обсягах.

"Ми вже імпортуємо яйця з Польщі. Імпортуємо овочі, фрукти, навіть м'ясо. Ми втрачаємо те продуктове розмаїття, яке забезпечували особисті селянські та малі фермерські господарства. Якщо подивитися на показники виробництва — там величезне падіння", — зазначив Кущ.

Він зазначає, що однією з ключових причин є відсутність можливості для малих господарств оформлювати бронювання працівників.

Він також розкритикував політику попереднього уряду, який посилив вимоги для агропідприємств. Йдеться про підвищення мінімальної площі земель в обробітку та збільшення порогу річного доходу для отримання такого права.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Куща, в Україні загострюється нова логістична криза, спричинена російськими ударами по залізничній інфраструктурі. Через атаки пошкоджуються локомотиви, ремонтні бази та інші критично важливі об’єкти залізничної системи.

Раніше Кущ заявив, що Україна щорічно втрачає близько 800 тисяч осіб. За його словами, це зумовлено як масштабною міграцією, так і перевищенням рівня смертності.