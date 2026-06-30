Курсант убив двох інструкторів у навчальному центрі: вирок суду

Навчання зі стрільби у військових. Фото ілюстративне: 22-а ОМБр

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

У Чернігові курсант позбавив життя двох інструкторів у навчальному центрі, а ще одного військового поранив. Молодика визнали винним в умисному вбивстві. Суд призначив йому найсуворіше покарання.

Про це 13 червня повідомила Національна поліція України, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Інцидент стався 16 липня минулого року. Під час стрільб у навчальному центрі курсант вистрелив з автоматичної зброї в бік інструкторів. Від поранень двоє військових загинули.

Рішення суду

За умисне вбивство та закінчений замах на вбивство людей (п. 1, 8 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 15 Кримінального кодексу України) молодика засудили до довічного позбавлення волі.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що на Івано-Франківщині місцева жителька перешкоджала роботі військових. У Viber-групі вона писала про місця, де працівники ТЦК та СП вручали повістки. Суд призначив порушниці півтора року іспитового строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру писав, що житель Луганщини добровільно перейшов на бік РФ. Зрадник долучився до так званої народної міліції та в її складі воював проти ЗСУ. За вчинене він довічно перебуватиме у в'язниці.