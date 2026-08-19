Кулеба виступив проти програм повернення біженців

Дмитро Кулеба. Фото: УНІАН

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Україні не варто примушувати чи штучно мотивувати біженців повертатися з-за кордону, адже це загрожує гострим конфліктом усередині суспільства. Колишній очільник МЗС Дмитро Кулеба переконаний, що зараз влада повинна підтримувати українську ідентичність діаспори, а не роздавати фінансові бонуси за приїзд та шукати шляхи примусу.

Таку думку він висловив в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Кулеба вважає недієвою ідею створення програм повернення біженців

За його словами, на тлі офіційних оцінок у 7-8 мільйонів громадян за кордоном спроби повернути людей фінансовими чи житловими преференціями викличуть нерозуміння та обурення в тих, хто не виїжджав із небезпечних регіонів.

Дипломат наголосив, що рішення про повернення додому є виключно персональним вибором кожної родини й ухвалюється на основі реальних життєвих обставин, а не урядових закликів.

Він звернув увагу на побутові реалії людей у європейських містах. Мовляв, за роки люди уже встигли адаптуватися, привчили дітей до нового побуту та соціуму. Тому повертатися додому для багатьох біженців буде доволі непросто.

Кулеба переконаний, що владі слід відмовитися від нав'язливої риторики та дозволити людям самостійно визначати своє майбутнє. Ті українці, які мають внутрішню готовність повернутися, зроблять це за власним вольовим рішенням, тоді як решту не потрібно примушувати чи докоряти їм за вибір на користь безпеки. Натомість державна політика щодо тих, хто залишається за кордоном, має зосереджуватися на збереженні їхнього зв'язку з Батьківщиною та перетворенні нової хвилі еміграції на потужний інструмент міжнародного впливу України.

Окрему загрозу колишній урядовець вбачає у планах запровадження спеціальних програм реінтеграції з наданням житла, робочих місць чи виплат для тих, хто приїде з-за кордону.

"А якщо вийде уряд і скаже, ось програма стимулювання повернення українців за кордоном, пільги, робота, навчання, житло, якісь бонуси. А я сиджу в Полтавській області в селі в хаті, просидів п'ять років під "Шахедами", під балістикою, без роботи. І я такий, нічого собі, почекайте, а що це за діла? Я п'ять років тут простраждав, і мені уряд ніяких бонусів за те, що я простраждав, не передбачає, не надає. А каже, давай вперед, працюй, берися. А людям, які виїхали, якісь бонуси? Розумієте, ми тут закладаємо дуже великий соціальний конфлікт, який нам просто не потрібен", — пояснив Кулеба.

На думку екс-дипломата, громадяни в Україні не повинні гніватися на біженців, а мігранти мають ставитися з повагою до тих, хто тримає країну під обстрілами. Влада ж повинна мати прозорий підхід.

"Хочеш повернутися, ласкаво просимо. Залишаєшся, ось, чим ми тобі допомагаємо, у нас до тебе два прохання. Залишайся українцем і залишай дітей українцями. І друге, допомагай Україні. Все", — висловив думку Дмитро Кулеба.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, демографічна криза в Україні у 2026 році продовжує поглиблюватися під впливом активних бойових дій, регулярних ворожих обстрілів та критичної ситуації в енергетиці.

За даними представниці Уповноваженого Верховної Ради з прав людини Ольги Алтуніної, близько 81% внутрішньо переміщених осіб наразі не мають наміру повертатися до місць постійного проживання. З огляду на це посадовиця наголосила на необхідності зміщення державного фокуса на всебічну довгострокову інтеграцію переселенців у нових громадах.

Водночас ексміністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив переконання у необхідності організації та проведення парламентських і президентських виборів в Україні. На його думку, оновлення представницької та виконавчої влади має відбутися ще до моменту остаточного завершення війни.