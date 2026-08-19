Кулеба: Україні потрібні вибори президента та парламенту

Дмитро Кулеба. Фото: facebook.com/dmytro.kuleba

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Колишній очільник МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україні потрібно провести вибори президента та парламенту. За його словами, це треба зробити ще до закінчення війни.

Про це він сказав в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Чому Україні потрібні вибори президента та парламенту

За словами Кулеби, вибори треба організувати ще до завершення бойових дій, щоб відновити політичну стабільність та змінити формат управління.

"Я вважаю, що треба проводити й президентські, і парламентські вибори. В моїй ідеальній картинці світу президент до кінця війни, президент Зеленський залишається президентом, переобирається на вибори. І в парламенті формується нова повноцінна коаліція, в якій президентська партія може бути одним з учасників, але не монобільшість", — сказав ексміністр.

Він додав, що такий підхід дозволить розділити відповідальність за країну між різними політичними силами, і коаліція буде займатися тим, що їй прописано в Конституції.

Також Кулеба сказав, що після настання миру громадяни зможуть знову змінити парламент задля збереження балансу.

Як повідомляли Новини.LIVE, в цьому ж інтерв'ю Дмитро Кулеба заявив, що Україні більше не потрібні революції. За його словами, оновлення політичної системи потрібне шляхом виборів, а не силового перевороту.

Також ми писали, що Кулеба сказав, що завершення війні в Україні залежить від трьох складових — волі до боротьби, зовнішньої підтримки та фінансування. Якщо ж один з цих елементів зникне для України або РФ, тоді ситуація може швидко змінитися