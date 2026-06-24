Крим знову без світла після низки вибухів: що відомо

Дим від ГРЕС в Криму. Фото: соцмережі

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

У ніч проти 24 червня масована нічна атака безпілотників повністю знеструмила Севастополь та спричинила пожежі на кількох стратегічних об'єктах у Криму, зокрема у військовому містечку поблизу Керчі. Паралельно під удар дронів потрапило газове підприємство вглибині Російської Федерації у місті Оренбург.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на росЗМІ та соцмережі.

У Криму масштабні перебої з електропостачанням

Севастопольський енергорайон повністю залишився без світла через масштабну нічну атаку безпілотників на окупований Крим. Як повідомляють моніторингові канали, вибухи на півострові не вщухали до самого ранку.

Дим в Криму від пожежі. Фото: соцмережі

Головною ціллю у Севастополі стала електропідстанція ПС 330/220/110/35 кВ "Севастополь". Цей об'єкт є основним вузлом, який забезпечує життєдіяльність усього міста. За свідченнями очевидців, у районі підстанції пролунало від трьох до семи вибухів. Після прильотів там спалахнула сильна пожежа, а величезний стовп чорного диму піднявся на багато кілометрів і його видно з різних частин міста. Наразі весь Севастополь повністю знеструмлений.

Дим з підстанції. Фото: соцмережі

Паралельно під удар дронів цієї ночі потрапили й інші стратегічні об'єкти на території Криму. Попередньо відомо про вибухи в районі Сімферопольської ТЕС, яка також забезпечує півострів електрикою. Крім того, гучно було на сході Криму, де після серії прильотів спалахнула пожежа на території військового містечка окупантів поблизу Керчі.

Вже на світанку повітряна атака поширилася й на Оренбург. Під прицілом невідомих безпілотників опинився промисловий об'єкт у глибокому тилу. За попередньою інформацією, вибухи пролунали на газопереробному заводі в російському місті Оренбург, який розташований за тисячі кілометрів від лінії фронту.

Місця атаки. Фото: соцмережі

Інформація про руйнування та наслідки цього ранкового нальоту наразі з'ясовується.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що ССО України успішно знищили залізничний міст через Північно-Кримський канал, який забезпечував військову логістику окупантів на півострові. Ця операція стала частиною тривалої кампанії з ізоляції Криму.

Водночас внутрішня інфраструктура півострова продовжує сипатися. 23 червня в Криму стався масштабний блекаут через збій в енергосистемі. Знеструмленими опинилися чотири райони та чотири великі міста, включаючи Джанкой та Євпаторію.