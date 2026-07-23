Корецький: Україна отримала другий транш МВФ на 690 млн доларів

Сергій Корецький. Фото: Сергій Корецький/Telegram

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Україна отримала другий транш фінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду за новою чотирирічною програмою. До державного бюджету вже надійшло близько 690 мільйонів доларів.

Про це у четвер, 23 липня, повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

На що Україна спрямує кошти від МВФ

За словами прем'єр-міністра України Сергія Корецького, кошти вже зараховано до державного бюджету. Їх використають для підтримки макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків.

Україна отримала другий транш у розмірі близько 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду в межах нової чотирирічної програми співпраці.

Отримані кошти вже надійшли до державного бюджету. Вони допоможуть забезпечити макрофінансову стабільність країни та профінансувати найважливіші державні видатки.

За словами очільника уряду, співпраця з МВФ залишається одним із ключових елементів фінансової підтримки України в умовах повномасштабної війни та сприяє зміцненню економічної стійкості держави.

Заява Сергія Корецького. Скріншот: Telegram

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд затвердив для України черговий транш фінансової підтримки обсягом близько 690 мільйонів доларів. Водночас у МВФ наголосили на необхідності пришвидшення структурних реформ та підкреслили важливість подальшої міжнародної допомоги. Попри війну, Фонд позитивно оцінив стан української економіки та її стійкість.

Новини.LIVE писали, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький провів першу телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Сторони обговорили продовження співпраці на шляху до вступу України в ЄС, а також питання оборони, енергетики та підготовки до зими.

Новини.LIVE також інформували, що прем'єр-міністр України Сергій Корецький вніс до Верховної Ради перший законопроєкт, підготовлений його урядом. Документ передбачає реформування системи захисту дітей, збільшення державної підтримки для опікунів і прийомних сімей, а також розширення гарантій для дітей-сиріт.