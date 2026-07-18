Корецький посилює контроль у Кабміні та вимагає чіткої взаємодії відомств

Сергій Корецький. Фото: t.me/Koretskyi_official

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Премʼєр-міністр України Сергій Корецький обговорив з держсекретарем Кабінету Міністрів Костянтином Марʼєвичем потребу в оптимізації державного апарату, а також підвищення ефективності управлінських процесів. Окремою темою була реформа державного управління.

Про це Сергій Корецький повідомив у соцмережах, передає Новини.LIVE.

Корецький доручив посилити координацію між відомствами та контроль рішень Кабміну

Корецький наголосив, що розраховує на ефективну організацію діяльності уряду та його структур, злагоджену взаємодію між відомствами і суворий контроль за реалізацією прийнятих рішень.

"Окрема тема розмови — це реформа державного управління. Перед нами стоїть завдання вибудувати професійний та ефективний державний апарат, здатний забезпечити швидке та якісне управління процесами, особливо в умовах воєнного стану", — розповів премʼєр.

Допис Корецького. Фото: скриншот

Як писали Новини.LIVE, Корецький повідомив про старт підготовки нової урядової програми та доручив міністерствам упродовж тижня подати свої напрацювання і пропозиції.

А 17 липня український лідер Володимир Зеленський провів нараду з Корецьким після того, як відбулося перше засідання нового уряду. Сторони обговорили кроки, які мають бути зроблені найближчим часом.