Корецький: Молдова знизила тариф на транзит на 50%

Сергій Корецький. Фото: Telegram/Володимир Зеленський

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Молдова погодилася на 50% знижку на транзитні залізничні перевезення українських вантажів. Новий тариф почав діяти з 10 серпня та буде чинним до кінця 2026 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький, передає Новини.LIVE.

Потяг Київ — Кишинів змінить маршрут

За словами Корецького, домовленість має стати додатковою підтримкою для українських експортерів, які продовжують працювати в умовах російських атак у Чорному морі.

"Це ще одне практичне рішення для українських експортерів в умовах російського терору в Чорному морі", — наголосив Корецький.

Пост Корецького. Фото: скриншот

Окрім цього, Україна та Молдова домовилися про зміну маршруту потяга Київ — Кишинів. Новий маршрут почне діяти з 17 серпня. Очікується, що завдяки змінам українцям буде зручніше та швидше добиратися до аеропорту Кишинева. Таким чином, оновлений маршрут має покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою.

Корецький подякував молдовському уряду за ухвалені рішення та зазначив, що країни продовжують працювати над розширенням взаємовигідної співпраці.

Як повідомляли Новини.LIVE, в аеропорту Кишинева запустили пілотний проєкт для пасажирів, які прибувають потягом. Безкоштовний трансфер доставлятиме їх безпосередньо до термінала аеропорту.

Як повідомляли Новини.LIVE, прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів засідання Енергетичного штабу. Учасники зустрічі обговорили підготовку української енергосистеми до нового опалювального сезону.