Корекий: ЄБРР інвестував понад 1,4 млрд євро за 2026 рік у проєкти в Україні

Сергій Корецький. Фото: t.me/Koretskyi_official

Карина Приходько Редактор

Прем'єр-міністр України Сергій Корецький зустрівся з президенткою з Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР) Оділь Рено-Бассо та керівництвом банку. За результатами розмови є важливі домовленості.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Сергія Корецького.

Зустріч Корецького з президенткою ЄБРР

Корецький розповів, що сторони детально обговорили чинні програми фінансової підтримки України. Насамперед ідеться про проєкти у сферах енергетики, транспорту та відновлення критичної інфраструктури.

Зустріч з президенткою ЄБРР. Фото: t.me/Koretskyi_official

"Це конкретні проєкти з чіткими результатами для країни вже цього року. Також є системні довгострокові проєкти. Будемо спільно працювати", — зазначив прем'єр.

За його словами, окрему увагу під час зустрічі приділили питанням упровадження найкращих стандартів корпоративного управління в державному секторі. Також сторони обговорили підтримку ініціатив українського уряду щодо приватизації державних банків і державних підприємств.

Сергій Корецький подякував ЄБРР за послідовну підтримку України та наголосив, що лише від початку 2026 року банк уже інвестував у проєкти в Україні понад 1,4 млрд євро, продовжуючи фінансувати відновлення та розвиток ключових галузей економіки.

Як писали Новини.LIVE, раніше Сергій Корецький повідомляв, що Україна отримала другий транш МВФ на 690 млн доларів. Їх використають для підтримки макрофінансової стабільності та фінансування пріоритетних видатків.

Крім того, новий прем'єр зареєстрував у Раді перший законопроєкт свого уряду. Він передбачає масштабне оновлення системи захисту дітей та сімейного виховання.