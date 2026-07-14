Командир 152-ї бригади: РФ не шкодує КАБів навіть для удару по одному бійцю

Покровськ. Фото: inforesist.org

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Російські війська продовжують використовувати тактику випаленої землі на Покровському напрямку. Окупанти знищують населені пункти та можливі укриття українських військових.

Про це в ефірі Ранок.LIVE заявив командир групи рекрутингу штабу управління 152-ї окремої єгерської бригади Любомир Заїка, передає Новини.LIVE.

Командир 152-ї бригади розповів про тактику російських військ

За його словами, найбільшою загрозою для українських захисників залишається російська авіація, яка завдає масованих ударів керованими авіабомбами.

"Тактика росіян — це тактика випаленої землі, тобто знищити абсолютно всі споруди, абсолютно всі можливі укриття", — сказав Заїка.

Він зазначив, що окупанти не економлять боєприпаси навіть тоді, коли мають інформацію про перебування невеликої кількості українських військових.

"Якщо у ворога є інформація щодо знаходження нашого розрахунку, то він не застосує один КАБ. Туди полетить три, чотири, п'ять КАБів. Їм без різниці, чи там одна людина, чи десять", — наголосив командир.

Як повідомляли Новини.LIVE, російські війська 11 липня завдали авіаудару по Слов'янську Донецької області керованими авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Унаслідок атаки загинула одна людина, ще кілька мирних жителів дістали поранення.

Як повідомляли Новини.LIVE, 10 липня російські війська масовано атакували Краматорськ і селище Біленьке на Донеччині сімома авіабомбами ФАБ-250 з УМПК. Унаслідок удару загинули четверо людей, серед них — 14-річний хлопець, ще 13 осіб дістали поранення, також були пошкоджені житлові будинки та цивільна інфраструктура.