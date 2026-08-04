Колишній ультрас, якого пов'язують із резонансною справою, вже рік не в Силах оборони: джерело

Гліб Новостройний з позивним "Дніпрянин". Фото з соцмережі X

Іванна Чайка редактор політичних новин

Колишній футбольний ультрас Гліб Новостройний з позивним "Дніпрянин" вже рік не є військовослужбовцем Головного управління розвідки Міноборони. Спроби пов’язати його з воєнною розвідкою — це або необізнаність, або маніпуляція.

Про це Новини.LIVE повідомило джерело у воєнній розвідці.

Гліб Новостройний давно не проходить службу у складі воєнної розвідки

"Жодною актуальною інформацією щодо вказаної особи не володіємо, оскільки він давно, вже рік, не є військовослужбовцем "Кракена" чи інших складових ГУР. Тобто йдеться про особу, яка не має до воєнної розвідки жодного стосунку. Нинішні спроби якось прив’язати особу до ГУР — це або незнання ситуації, або свідома маніпуляція", — зазначило джерело.

Справа Новостройного

Колишній військовослужбовець Костянтин Немічев у своїх соціальних мережах повідомив про нібито обрання запобіжного заходу у Печерському суді Києва Глібу Новостройному з позивним "Дніпрянин".

За словами Немічева, провадження, в якому нібито фігурує Новостройний, може стосуватись резонансної справи про викрадення та вбивство громадянина України на острові Балі у лютому 2026 року.

Як відомо, у вересні 2025 року частина військовослужбовців підрозділу "Кракен" перейшли з ГУР до Третьої штурмової бригади, в лавах якої створили полк безпілотних систем "Кракен 1654".

Як писали Новини.LIVE, бійці спецпідрозділу ГУР "Артан" ліквідували групу російських десантників, яких командування РФ направило до Степногірська на Запоріжжі для проведення пропагандистської операції. За даними розвідки, окупанти намагалися непомітно зайти до населеного пункту вночі, однак потрапили у заздалегідь підготовлену засідку українських сил. ГУР оприлюднило відео спецоперації, під час якої було знищено російський підрозділ.

Також нещодавно українські ударні дрони уразили військову техніку російських окупантів, яку перекидали сухопутним маршрутом у напрямку тимчасово окупованого Криму. Удари були спрямовані на порушення логістики ворога та ускладнення постачання його угруповання на півдні. Українські військові зазначили, що такі атаки дозволяють системно послаблювати забезпечення російської армії.