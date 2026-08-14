Київ має новий козир для переговорів із Трампом: Newsweek

Володимир Зеленський спілкується з Дональдом Трампом в Анкарі. Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Масштабні далекобійні удари по території Росії зміцнили позицію України перед майбутніми переговорами з представниками США. Зокрема, попри відступ із Курщини у лютому 2025 року та низькі шанси на швидкий мир, нова спроможність України на полі бою уже здатна схилити Дональда Трампа до посилення тиску на Москву.

Про це повідомляє Newsweek, передає Новини.LIVE.

Україна має сильніші позиції на переговорах, аніж в лютому 2025 році

Тодішні переговори у США відбувалися безпосередньо під час фактичного витіснення українських захисників із Курської області, де операція Сил оборони тривала майже два роки. Первинний задум цієї кампанії полягав у переломі загального перебігу бойових дій на користь України. Втім, за висновками видання, спроба закінчилася "жахливою поразкою", змусивши військових відступити з російського прикордоння, що викликало хвилю критики як серед армійців, так і серед цивільних осіб, котрі називали ті події нелогічними та не вартими втрат.

Головним уроком після завершення наземних дій на ворожій землі стала зміна військової тактики. Замість витратного утримання, захисту та логістичного забезпечення плацдармів на чужій території Київ зосередився на систематичному далекобійному вогневому ураженні. Згідно з підрахунками незалежного моніторингового центру ACLED, лише впродовж липня українська армія атакувала цілі в межах Росії втричі інтенсивніше, ніж у січні.

Водночас аналітики застерігають, що технологічні здобутки та масштабування ударів на великі відстані мають свої межі. Після завершення осінніх виборів Москва здатна вдатися до оголошення чергової хвилі часткової мобілізації. Самі лише далекобійні можливості не компенсують дефіциту живої сили, не гарантують стовідсоткового перехоплення всіх ворожих балістичних ракет і не зупинять потік російського поповнення на передову.

Попри ці виклики, саме систематичні удари по військово-промислових та стратегічних об'єктах у глибині РФ розглядаються як головний аргумент Зеленського на майбутній зустрічі з Трампом.

У Києві розраховують конвертувати ці результати у згоду Білого дому посилити спільний тиск на керівництво Росії, виділити додаткові пакети фінансової підтримки, поглибити політичну співпрацю та передати критично важливі партії ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Як писали раніше Новини.LIVE, шанси поновлення переговорів в найближчій перспективі безпосередньо залежать від стійкості критичної інфраструктури України та зміни балансу сил на полі бою. Експерти припускають, що перезапуск переговорного процесу можливий у межах кількох місяців, однак виключно за умови збереження енергетичної безпеки та ведення діалогу з позиції переваги.

Зі свого боку офіційний Вашингтон розглядає можливість ініціювати новий раунд дипломатичних зусиль уже найближчим часом. Так держсекретар США Марко Рубіо висловив готовність сприяти мирним ініціативам, наголошуючи, що застосування українськими силами далекобійного озброєння суттєво змінило загальну динаміку бойових дій і створило новий контекст для переговорів.