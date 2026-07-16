Кирило Буданов привітав Аду Роговцеву: назвав її прикладом служіння Україні

Кирило Буданов. Скріншот: Кирило Буданов/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов привітав народну артистку України Аду Роговцеву з днем народження. Він наголосив на її вагомому внеску в розвиток українського мистецтва та багаторічній підтримці країни.

Про це пише Новини.LIVE, посилаючись на Кирила Буданова.

Кирило Буданов звернувся до Ади Роговцевої

Буданов зазначив, що присутність Роговцевої в українській культурі давно вийшла за межі її професійної діяльності.

За його словами, акторка протягом десятиліть створює українське мистецтво, а у складні для держави часи залишається поруч зі своїм народом.

"Її талант, людська гідність, чесність і любов до України викликають щиру повагу багатьох поколінь українців", — зазначив Буданов.

Він також подякував Аді Роговцевій за її працю, принципову позицію та внесок у збереження й розвиток української культури.

"Дякую за Вашу працю, за Вашу принципову позицію і за приклад справжнього служіння українській культурі. З днем народження, дорога пані Адо! Многая літа!" — написав Буданов.

Заява Кирила Буданова. Скріншот: Кирило Буданов/Facebook

Новини.LIVE інформували, що Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов відреагував на суспільний резонанс щодо звільнення Михайла Федорова та наголосив, що громадяни мають право порушувати важливі питання перед владою та очікувати на відповідь. За його словами, небайдужість суспільства й активна участь людей у державних процесах свідчать про його силу та зрілість.

Новини.LIVE писали, що Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів зустріч із єврокомісаром з питань оборони та космосу Андрюсом Кубілюсом. Під час розмови він висловив вдячність за схвалення програми Ukraine Support Loan, яка передбачає підтримку України обсягом до 90 млрд євро.