Кім заявив, що ветеранська політика повинна бути у фокусі української дипломатії

Віталій Кім. Фото: Мінветеранів

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Міністр у справах ветеранів України Віталій Кім заявив, що ветеранська політика має стати одним із постійних напрямів роботи українських дипломатичних місій за кордоном. За його словами, сьогодні в Україні налічується понад 1,8 мільйона ветеранів і ветеранок, більшість із яких — люди працездатного віку.

Про це він сказав під час панельної дискусії "Гуманітарні ініціативи та ветеранська політика", яка відбулася в межах щорічної Наради керівників закордонних дипломатичних установ України, передає Новини.LIVE.

Кім назвав роль ветеранів у відновленні України

За словами Кіма, успішна реінтеграція ветеранів до цивільного життя є важливою умовою соціальної згуртованості, економічного відновлення та довгострокової стійкості держави.

Кім на панельній дискусії. Фото: Мінветеранів

Посадовець наголосив, що розвиток сучасної ветеранської політики є невід'ємною складовою європейської інтеграції України, адже українські ветерани вже сьогодні формують майбутню ветеранську спільноту Європейського Союзу.

"Люди, які захищали Україну, вже зробили свій визначальний внесок у майбутнє нашої держави. Наше спільне завдання – створити умови, щоб після завершення служби вони мали можливість відновити здоров’я, здобути освіту чи нову професію, знайти роботу або започаткувати власну справу та й надалі бути рушійною силою відбудови України", — наголосив міністр.

Кім на панельній дискусії. Фото: Мінветеранів

Очільник Мінветеранів закликав керівників українських дипломатичних місій зробити ветеранську політику одним із пріоритетів своєї роботи та активніше розвивати співпрацю з міжнародними партнерами.

Зокрема, йдеться про розширення програм медичної, фізичної та психологічної реабілітації ветеранів, розвиток партнерства між українськими й іноземними реабілітаційними центрами, підтримку міжнародних програм для дітей ветеранів війни та родин загиблих захисників і захисниць України, а також залучення міжнародної допомоги для розвитку ветеранської політики.

Як повідомляли Новини.LIVE, після призначення міністром у справах ветеранів Віталій Кім відповів на критику щодо відсутності в нього статусу ветерана та профільного досвіду. Він заявив, що з 2022 року живе війною, свідомо обрав роботу в Мінветеранів замість інших посад і пообіцяв за рік продемонструвати результат, який буде корисним для ветеранської спільноти.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Україні продовжують працювати над удосконаленням державної ветеранської політики. Зокрема, у Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який передбачає додаткові гарантії соціального захисту ветеранів війни та членів їхніх сімей, а також забороняє скорочувати передбачені законом пільги через нестачу коштів у бюджеті.