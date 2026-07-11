Кім на прикладі Миколаївщини розповів про цифровізацію держпослуг

Віталій Кім. Фото: Віталій Кім/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Останніми роками Україна демонструє значний прогрес у цифровізації державних послуг, за 5 років досягши того, на що інші країни витратили десятиліття. Зокрема в Миколаївській області створили власного асистента на основі ШІ.

Про це заявив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, передає Новини.LIVE.

Віталій Кім про ШІ асистента "Хвилька"

Віталій Кім наголосив, що Миколаївщина стала першим регіоном країни, який створив власного асистента на основі штучного інтелекту.

За його словами, розвиток цифрових сервісів є одним із важливих напрямів роботи держави. Очільник Миколаївської ОВА зазначив, що Україна за останні роки зробила значний прорив у цій сфері.

"Ми маємо підстави пишатися своїми досягненнями у цифровізації державних послуг. За останні п’ять років Україна здійснила безпрецедентний прорив у сфері цифрових державних сервісів, піднявшись із 95-го на третє місце у світі за рівнем розвитку цифрових державних послуг", — сказав Кім.

Він наголосив, що такий результат став можливим завдяки спільній роботі держави, бізнесу та українських ІТ-фахівців.

"Це результат системної роботи держави, бізнесу та українських ІТ-фахівців. За 5 років ми зробили те, на що іншим країнам потрібні були десятиліття. Тому в питаннях цифрових рішень не наздоганяємо світ — ми вже в трійці лідерів", — зазначив очільник області.

Водночас Кім підкреслив, що головним показником ефективності цифрових рішень має бути їхня користь для людей.

"Але найголовніше — як це працює для людей. Найкраща державна послуга — та, для отримання якої людині не потрібно нікуди йти", — додав Віталій Кім.

У якості прикладу він навів створеного на Миколаївщині першого ШІ-асистента з надання держпослуг "Хвилька". Завдяки йому жителі можуть за кілька хвилин знайти інформацію про державні та соціальні послуги, допомогу для військових, ветеранів і ВПО, найближчий ЦНАП, укриття чи можливості працевлаштування.

"Ми бачимо, що Хвилька дуже добре показала себе в нас, і готові ділитися досвідом з іншими регіонами. Запустити Хвильку по всій країні, якщо говорити символічно. Невеликий сервіс, який здатен – я в це вірю – робити великі зміни… Найкращий результат – коли людина каже: Мені стало простіше жити. Саме це і є нашим головним критерієм успіху", — зазначив Віталій Кім.

Новини.LIVE повідомляли, що голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім заявив, що російські війська змінюють підходи до проведення повітряних атак, намагаючись завдати максимальної шкоди цивільним об’єктам. Під обстріли дедалі частіше потрапляють підприємства, медичні заклади та автомобілі екстрених служб.

Новини.LIVE також писали, що Президент України підписав указ про утворення Південноукраїнської міської військової адміністрації. Як пояснив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, рішення ухвалили через стратегічне значення Південноукраїнської атомної електростанції та потребу посилити захист і безпеку регіону.