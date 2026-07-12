Кім: молодь Миколаївщини активно долучається до політики

Віталій Кім. Фото: t.me/mykolaivskaODA

Карина Приходько Редактор

У Миколаївській області молодь дедалі активніше долучається до політичних процесів та управління державою. Наразі в регіоні сформовано склад молодіжних конгресменів, до якого увійшли представники всіх 52 територіальних громад області.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі День.LIVE.

Як молодь Миколаївщини бере участь у політичному житті

Кім розповів, що цей напрямок розвитку молодіжної політики в області розпочався ще два роки тому із запуску Молодіжної ради. Влада інвестувала у її діяльність час і ресурси, щоб створити умови для активної участі молодих людей у громадському житті.

"Ми мотивували молодь бути політичними, спілкуватися з владою, вчитися реалізовувати свої проєкти. Це майбутні політики й державні службовці, я вважаю, дуже високого рівня. Вони вже розуміють, що таке голосування, що таке секретарі, мають власні проєкти", — зазначив Кім.

Очільник ОВА наголосив, що головна мета ініціативи — надати молоді реальні інструменти впливу на розвиток громад і держави. За його словами, це допомагає молодим людям не лише бути активними у соціальних мережах, а й брати безпосередню участь у процесах ухвалення рішень та реалізації власних ініціатив.

Як писали Новини.LIVE, Кім на прикладі Миколаївщини розповів про цифровізацію держпослуг. За його словами, за 5 років Україна досягнула того, на що інші країни витратили десятиліття. Зокрема, він розповів про асистента на основі ШІ.

Також очільник ОВА повідомляв, що у Миколаївській області не вистачає близько 20% медиків. Для вирішення кадрового дефіциту уряд розширив програму забезпечення медиків службовим житлом.