У Тернополі зросла кількість загиблих та постраждалих

Рятувальники у Тернополі. Фото: ДСНС/Telegram

У Тернополі після російського масованого удару зафіксовано значну кількість жертв, а рятувальні служби продовжують працювати серед руйнувань та пожеж. Оперативні дані оновлюються, оскільки на місці триває пошуково-рятувальна операція та гасіння масштабних загорянь.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у середу, 19 листопада.

Наслідки удару по Тернополю

Росія знову завдала ударів по українських мирних містах, прицільно влучаючи в житлові будинки, об’єкти освіти та критичну інфраструктуру, продовжуючи свою тактику максимального завдання шкоди цивільним і збільшення масштабів руйнувань. Рятувальники підтвердили загибель мирних мешканців та численні пошкодження після комбінованої атаки РФ по Тернопілю, яка охопила житлову забудову та промислові об’єкти.

Внаслідок ворожого обстрілу в місті виникли пожежі, що охопили кілька локацій, і для їхнього приборкання залучили додаткові сили. Надзвичайники, медики та спеціалізовані підрозділи продовжують працювати у безперервному режимі, намагаючись мінімізувати наслідки руйнувань.

Допис ДСНС України у Telegram. Фото: скриншот

"Тернопіль: 19 людей загинули внаслідок масованого комбінованого російського удару по місту. Ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей. Надзвичайники врятували 45 осіб"

У службі зазначають, що серед пошкоджених об’єктів опинилися багатоповерхові будинки, а також виробничі та складські споруди, де через влучання виникли масштабні загоряння. На місці працюють підрозділи ДСНС, включно зі спецпідрозділом "Дельта", кінологами, психологами, медиками та іншими службами міста, до роботи залучено десятки одиниць техніки. Уточнення даних триває, а рятувальні роботи проводяться безперервно, оскільки рівень руйнувань залишається значним.

Нагадаємо, що російська армія вдарила по Тернополю вранці 19 листопада, застосувавши крилаті ракети та ударні дрони, а мер Сергій Надал повідомив про наслідки атаки РФ.

Раніше ми також інформували, що у Тернополі досі усувають наслідки масованої атаки з боку Росії, адже ситуацію ускладнюють перебої з транспортом і електромережею.