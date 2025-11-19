Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Кількість жертв атаки по Тернополю зростає, серед них діти

Кількість жертв атаки по Тернополю зростає, серед них діти

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 13:07
Оновлено: 13:37
У Тернополі зросла кількість загиблих та постраждалих
Рятувальники у Тернополі. Фото: ДСНС/Telegram

У Тернополі після російського масованого удару зафіксовано значну кількість жертв, а рятувальні служби продовжують працювати серед руйнувань та пожеж. Оперативні дані оновлюються, оскільки на місці триває пошуково-рятувальна операція та гасіння масштабних загорянь.

Про це повідомила пресслужба ДСНС України у середу, 19 листопада.

Реклама
Читайте також:

Наслідки удару по Тернополю

Росія знову завдала ударів по українських мирних містах, прицільно влучаючи в житлові будинки, об’єкти освіти та критичну інфраструктуру, продовжуючи свою тактику максимального завдання шкоди цивільним і збільшення масштабів руйнувань. Рятувальники підтвердили загибель мирних мешканців та численні пошкодження після комбінованої атаки РФ по Тернопілю, яка охопила житлову забудову та промислові об’єкти.

Внаслідок ворожого обстрілу в місті виникли пожежі, що охопили кілька локацій, і для їхнього приборкання залучили додаткові сили. Надзвичайники, медики та спеціалізовані підрозділи продовжують працювати у безперервному режимі, намагаючись мінімізувати наслідки руйнувань.

Кількість жертв атаки по Тернополю зростає, серед них діти - фото 1
Допис ДСНС України у Telegram. Фото: скриншот

"Тернопіль: 19 людей загинули внаслідок масованого комбінованого російського удару по місту. Ще 66 людей постраждали, з них 16 дітей. Надзвичайники врятували 45 осіб"

У службі зазначають, що серед пошкоджених об’єктів опинилися багатоповерхові будинки, а також виробничі та складські споруди, де через влучання виникли масштабні загоряння. На місці працюють підрозділи ДСНС, включно зі спецпідрозділом "Дельта", кінологами, психологами, медиками та іншими службами міста, до роботи залучено десятки одиниць техніки. Уточнення даних триває, а рятувальні роботи проводяться безперервно, оскільки рівень руйнувань залишається значним.

Нагадаємо, що російська армія вдарила по Тернополю вранці 19 листопада, застосувавши крилаті ракети та ударні дрони, а мер Сергій Надал повідомив про наслідки атаки РФ.

Раніше ми також інформували, що у Тернополі досі усувають наслідки масованої атаки з боку Росії, адже ситуацію ускладнюють перебої з транспортом і електромережею.

ДСНС Тернопіль обстріли Росія атака
Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації