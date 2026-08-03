ЗСУ зірвали наступ РФ біля Слов'янська успішною контратакою

ЗСУ. Ілюстративне фото: Генеральний штаб ЗСУ

Російські війська протягом 1-2 серпня продовжували наступальні дії на Слов'янському напрямку, однак не змогли досягти підтвердженого просування. Українські захисники провели успішні контратаки, які зірвали плани окупантів.

Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Новини.LIVE.

Що відбувається на Слов'янському напрямку

Аналітики ISW зазначають, що російські війська продовжують спроби наступу на підступах до Слов'янська, однак підтверджених територіальних успіхів не мають.

За даними одного з російських військових блогерів, українські сили здійснили контратаку поблизу Рай-Олександрівки, що на схід від Слов'янська.

Водночас в ISW звернули увагу, що російська армія дедалі активніше використовує керовані авіаційні бомби для підготовки майбутніх штурмів.

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Очільник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях повідомив, що вранці 2 серпня російські війська завдали удару по місту керованою авіабомбою ФАБ-250.

Крім того, аналітики ISW повідомили, що 1-2 серпня окупанти також безуспішно намагалися просунутися на Костянтинівському напрямку.

Попри заяви російських воєнних блогерів про нібито просування біля Васютинського та Першомарівки, американські експерти не знайшли підтвердження цим твердженням.

Водночас, за оцінкою ISW, російські війська й надалі використовують авіабомби для руйнування забудови та створення умов для проникнення малих штурмових груп у Костянтинівку.

За словами офіцера одного з українських підрозділів спеціального призначення, якого цитують аналітики, російські військові проникають до міста невеликими групами, ховаються у підвалах і зруйнованих будівлях та очікують підкріплення.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що в липні російська армія зазнала рекордних втрат особового складу від початку повномасштабної війни. За даними Генерального штабу ЗСУ, лише за місяць Сили оборони ліквідували майже 43 тисячі російських військових, що стало найбільшим показником за весь період вторгнення.

Також Новини.LIVE писали, що в ніч проти 3 серпня безпілотники атакували тимчасово окупований Крим. Після вибухів спалахнула пожежа поблизу Керченського мосту, а місцева влада повідомляла про роботу російської протиповітряної оборони та тимчасові обмеження руху через переправу.