ISW: Україна зупинила роботу 7 із 10 центрів Wildberries

Росіяни біля знищеного Wildberries. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Україна продовжує кампанію ударів по великих логістичних об’єктах російського маркетплейсу Wildberries, сім із десяти найбільших центрів якого вже припинили роботу після атак. На думку аналітиків ISW, удари посилюють тиск на російську економіку та створюють додаткове навантаження на систему протиповітряної оборони РФ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), передає Новини.LIVE.

Більшість найбільших складів Wildberries виведено з роботи

В ISW вважають, що Україна системно б’є по російській військово-промисловій та логістичній інфраструктурі, намагаючись порушити об’єкти, які можуть бути залучені до забезпечення армії РФ.

За оцінкою аналітиків, від липня до середини серпня під українські удари потрапили сім із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries у Росії. Після атак усі вони зупинили роботу, що суттєво ускладнило функціонування логістичної мережі компанії.

Останньою ціллю став великий склад у Коледіно Московської області площею близько 250 тисяч квадратних метрів. Після атаки 16 серпня на території логістичного центру спалахнула масштабна пожежа.

Палаючий 7 із 10 склад Wildberries. Фото: Reuters

У Wildberries підтвердили займання на об’єкті та повідомили про необхідність перебудувати частину логістичних процесів через наслідки атаки.

Пожежа в Росії. Фото: Reuters

Факт удару по складу також визнав губернатор Московської області Андрій Воробйов. Він уточнив, що об’єкт розташований у Подільському міському окрузі, до складу якого входить Коледіно.

Удар по комплексу в Домодєдово

У ніч проти 16 серпня під удар також потрапив великий логістичний комплекс "Північне Домодєдово" у Московській області.

В ISW звернули увагу на позицію української сторони щодо причин атак на об’єкти Wildberries.

Україна стверджує, що через мережу Wildberries до російських військових можуть надходити деталі для дронів, навігаційні системи та інші товари, які здатні використовуватися як у цивільній, так і у військовій сфері.

Саме залучення комерційної логістичної системи до забезпечення потреб армії РФ робить відповідні об’єкти важливими з погляду військової інфраструктури та пояснює завдання ударів по них.

Які наслідки атаки для Росії

За оцінкою Reuters, на початку серпня українські удари вже призвели до знищення щонайменше п’ятої частини складських площ Wildberries. Тоді йшлося про щонайменше 1,18 мільйона квадратних метрів зруйнованої інфраструктури.

Водночас після цієї оцінки Україна продовжила атаки на логістичні об’єкти компанії, тому масштаб втрат Wildberries міг зрости.

В ISW наголошують, що наслідки таких ударів виходять за межі проблем самої компанії та її продавців. Удари по великих логістичних центрах створюють додаткові труднощі для російської економіки та одночасно збільшують навантаження на систему ППО РФ.

Аналітики також звернули увагу на здатність України повторно атакувати великі тилові об’єкти Росії. На їхню думку, те, що РФ не змогла захистити низку найбільших логістичних центрів Wildberries, свідчить про нестачу можливостей для прикриття всієї тилової інфраструктури.

Тривала українська кампанія проти логістичних центрів Wildberries демонструє вразливість російського тилу та змушує Москву розподіляти обмежені ресурси протиповітряної оборони між дедалі більшою кількістю потенційних цілей.

Новини.LIVE писали, що українські кіберфахівці провели атаку на цифрові системи російського маркетплейсу Wildberries, що є одним із найбільших учасників онлайн-торгівлі в РФ. Унаслідок операції в роботі інформаційних систем компанії виникли масштабні неполадки, через які користувачі зіткнулися з перебоями під час обслуговування та проведення платежів.

Новини.LIVE інформували, що масовані удари Сил оборони України по логістичних об’єктах Wildberries на території Росії призвели до масштабного скорочення складських потужностей компанії. За попередніми оцінками, знищено близько третини інфраструктури — щонайменше 12 великих логістичних хабів. Економісти оцінюють завдані збитки як надзвичайно значні — їхній масштаб можна порівняти з річними бюджетами окремих російських регіонів.