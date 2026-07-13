Історична зустріч в Парижі: Зеленський анонсував запуск FREYJA

Володимир Зеленський та Емманюель Макрон в Парижі. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Карина Приходько Редактор

Україна та Європа можуть створити систему для захисту від балістики. Київ вже завершує розробку антибалістичної ракети, яка має стати її частиною. Протягом наступних 12 місяців можна побачити FREYJA в роботі.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Президента України Володимира Зеленського.

Антибалістична коаліція в Парижі

"Європі потрібно більше захисту від балістики. Разом ми можемо створити таку систему", — сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна готова забезпечити свою частину — антибалістичну ракету. Зараз ми вже завершуємо роботу над нею. Президент зазначив, що зараз потрібео політично затвердити, що FREYJA — це наш спільний проєкт в інтересах усієї Європи.

"Сьогоднішня зустріч може — і повинна — стати історичною. Європі потрібно більше антибалістики – сильної, надійної і дешевшої за інші системи. Разом ми можемо створити таку систему та ракети-перехоплювачі для неї", — зазначив український лідер.

Він також висловив сподівання, що протягом наступних 12 місяців FREYJA вже можна буде побачити в роботі.

Окремо Володимир Зеленський додав, що загроза балістичних ракет у світі зростатиме. Це один із головних наслідків воєн Росії та Ірану. Тому FREYJA має стати реальністю.

Як писали Новини.LIVE, серед головних тем "Коаліції охочих" сьогодні — підтримка України та захист від балістичних ракет.

Сьогодні Зеленський разом з дружиною прибув до Франції та перебуватиме в Парижі два дні. Біля будівлі МЗС його зустрів Емманюель Макрон.