Ірину Мудру звільнили з посади заступниці керівника ОП

Ірина Мудра. Фото: facebook.com/iryna.mudra.7

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Президент України Володимир Зеленський у середу, 19 серпня, підписав указ про звільнення заступниці керівника Офісу Президента Ірини Мудрої. На цій посаді вона була з 29 березня 2024 року.

Про це йдеться в указі Володимира Зеленського №734/2026, передає Новини.LIVE.

Звільнення Ірини Мудрої

"Звільнити Мудру Ірину Романівну з посади Заступника Керівника Офісу Президента України", — йдеться в указі.

Указ Володимира Зеленського. Фото: скриншот

Ірина Мудра — українська державна та політична діячка, юристка й банкірка, яка народилася 26 липня 1975 року в селі Меденичі на Львівщині. Із 29 березня 2024 року обіймала посаду заступниці керівника ОП. У 2022–2024 роках працювала заступницею Міністра юстиції України.

Як писали Новини.LIVE, 19 серпня НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття організованого угруповання. До протиправної діяльності можуть бути причетні високопосадовці ОП, а тіньову схему координували чинний та колишній народні депутати.

Згодом нардеп Вадим Столар підтвердив проведення слідчих дій НАБУ в нього вдома. За його словами, він відкрито співпрацює з правоохоронцями та не створює жодних перешкод.