Ілон Маск більше не трильйонер: акції Tesla та SpaceX різко впали

Ілон Маск. Фото: REUTERS/Evan Vucci//File Photo

Інна Буряк редактор стрічки новин

Американський бізнесмен Ілон Маск, який є найбагатшою людиною світу, втратив свій статус трильйонера після того, як різко впали ціни на акції Tesla та SpaceX. За даними Індексу мільярдерів Bloomberg, статки бізнесмена сягають 957 млрд доларів.

Про це повідомило видання Bussiness Insider, передають Новини.LIVE.

Ілон Маск втратив статус трильйонера

Маск став трильйонером на початку цього місяця після виходу на біржу SpaceX. Тоді, вартість ракетної компанії оцінили в близько 2 трильйони доларів.

Втім, цього тижня акції SpaceX різко впали. У вівторок торги завершилися на позначці близько 156 доларів, що на 30% нижче від пікового показника у 225 доларів, досягнутого 16 червня. При цьому, це все ще перевищує стартовий рівень у 150 доларів, з якого акції почали торгівлю 12 червня.

SpaceX й надалі залишається найціннішим активом Ілона Маска. За оцінками Bloomberg, станом на вівторок вартість його частки в компанії сягала 744 млрд доларів, що становить майже 80% загального капіталу бізнесмена. Водночас через розпродаж на ринку знизилась і вартість його пакета акцій Tesla, який оцінюється у 158 млрд доларів.

Новини.LIVE писали, як Ілон Маск став трильйонером. Поштовхом до цього стало розміщення акцій компанії SpaceX та значний інтерес серед інвесторів. Під час виходу на біржу ракетобудівна компанія змогла залучити близько 75 млрд доларів.

Нагадаємо, що Сполучені Штати Америки вже успішно випробували систему протиповітряної оборони "Золотий купол для Америки" (Golden Dome for America). Міністр оборони США Піт Гегсет особисто спостерігав за ходом бойової роботи елітних підрозділів армії Сполучених Штатів.

У співавторстві з Софією Медведєвою