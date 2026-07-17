Єврорада запровадила санкції проти виробників компонентів дронів для Росії

Російський дрон. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Європейська Рада запровадила санкції проти виробників компонентів для дронів типу Shahed та "Герань" після смертельних ударів Росії по Києву. Обмежувальні заходи запровадили проти однієї фізичної особи та п'яти організацій. Субʼєкти є частиною російського військово-промислового комплексу.

Про це повідомила пресслужба Євроради, передає Новини.LIVE.

Санкції проти виробників компонентів для дронів РФ

Усі п’ять структур належать до групи компаній ABS Electro, яка спеціалізується на створенні та виробництві електронних і радіоелектронних компонентів для протидії безпілотникам. Водночас ці організації беруть участь у розробці технологій, що підсилюють можливості російських БпЛА, зокрема дронів типу Shahed і "Герань", підвищуючи їхню стійкість до засобів РЕБ.

Також декілька компаній займається виробництвом автоматизованих систем управління для енергетичної галузі Росії, яка є одним із ключових джерел наповнення державного бюджету.

Під санкції потрапила й голова правління групи компаній ABS Electro та директор кількох компаній, що входять до цієї групи, Ірина Харісова.

"Сьогоднішні переліки були прийняті в рамках обмежувальних заходів щодо дій, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Особи, що перелічені під цим санкційним режимом, підлягають заморожуванню активів, а надання їм коштів або економічних ресурсів, прямо чи опосередковано, або на їхню користь заборонено. Крім того, до фізичних осіб, що перелічені, застосовується заборона на поїздки до ЄС", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, американський лідер Дональд Трамп зазначив, що законопроєкт щодо запровадження санкцій проти Росії має високі шанси бути ухваленим. Активну підтримку цій ініціативі надавав сенатор Ліндсі Грем.

Раніше Рада ЄС ввела санкції щодо 15 осіб і однієї установи, які причетні до катувань українських військовополонених та цивільних. До переліку потрапили представники колонії в Оленівці, співробітник ФСБ, керівники російських пенітенціарних закладів, а також слідчий ізолятор №2 у Таганрозі.

