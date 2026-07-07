Європейські лідери прибули на саміт НАТО в Анкарі: перші заяви

Таїп Ердоган та Александер Стубб на саміті в Анкарі. Фото: REUTERS

Карина Приходько Редактор

До Анкари почали прибувати учасники саміту НАТО. Одними з перших на захід прибули президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та президент Фінляндія Александр Стубб.

Про це повідомляє кореспондентка Новини.LIVE Галина Остаповець.

Саміт НАТО в Анкарі 7 липня

Після прибуття Урсула фон дер Ляєн заявила, що НАТО вступило в нову еру європейської безпеки. За її словами, європейські держави-члени Альянсу активно збільшують витрати на оборону та відновлюють власну оборонно-промислову базу.

Очікується, що під час саміту лідери країн-членів НАТО обговорять ключові питання зміцнення колективної безпеки, розвитку оборонного потенціалу Альянсу та подальшої підтримки України.

Як писали Новини.LIVE, Володимир Зеленський з дружиною теж прибув до Анкари на саміт НАТО. Зокрема, там обговорять посилення протиповітряної оборони України.

Відомо, що однією з головних тем стане подальша підтримка України. Також очікується зустріч президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом.