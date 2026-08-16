ЄС продовжив санкції проти Ірану: Україна приєдналася

Володимир Зеленський і лідери ЄС. Фото: Володимир Зеленський/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Україна приєдналася до рішення Європейського Союзу про продовження обмежувальних заходів проти Ірану через його військову підтримку Росії у війні проти України, а також збройних груп на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря. Відповідне рішення Рада ЄС ухвалила 24 липня 2026 року, а Україна та ще вісім країн погодилися привести свою національну політику у відповідність до документа.

Про це пише Європейська служба зовнішніх справ (EEAS), передає Новини.LIVE.

Які санкції продовжив Євросоюз

Рада ЄС ухвалила рішення, яким внесла зміни до документа про обмежувальні заходи щодо Ірану. Санкції пов'язані з військовою підтримкою Тегераном війни Росії проти України, а також підтримкою збройних груп і утворень на Близькому Сході та в регіоні Червоного моря.

Обмеження також стосуються дій Ірану, які, за оцінкою Європейського Союзу, підривають свободу судноплавства на Близькому Сході.

Рада ЄС вирішила поновити обмежувальні заходи, запроваджені рішенням від 2023 року. Водночас із санкційного переліку виключили чотирьох осіб, які були зазначені в додатку до нового рішення.

Які країни приєдналися до рішення

До рішення Ради ЄС приєдналися дев'ять держав: Албанія, Боснія і Герцеговина, Ісландія, Ліхтенштейн, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія, Норвегія та Україна.

Ці країни зобов'язалися забезпечити відповідність своєї національної політики ухваленому Радою ЄС рішенню.

У Європейському Союзі взяли до уваги відповідне зобов'язання держав та привітали їхнє приєднання до обмежувальних заходів.

Таким чином, Україна офіційно долучилася до позиції ЄС щодо продовження санкційного тиску на Іран через його військову діяльність і підтримку Росії.

Також Новини.LIVE писали, що Президент США Дональд Трамп заявив, що після завершення війни з Іраном може оголосити Ормузьку протоку територією Сполучених Штатів. За його словами, це може статися "доволі скоро", а нині Вашингтон нібито вже встановив контроль над стратегічним водним шляхом.

Раніше Новини.LIVE інформували, що Іран висунув США низку умов для відновлення проходу суден через Ормузьку протоку. Тегеран вимагає припинити американську морську блокаду, вивести сили з регіону та повністю зупинити бойові дії, а також наполягає на компенсації завданих збитків і розблокуванні своїх заморожених активів.