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ЄС активізує розслідування щодо платформи X — до чого тут Трамп

17 січня 2025 22:33
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Європейський союз активізує розслідування проти соцмережі X Ілона Маска за кілька днів до інавгурації Трампа
Офіс компанії "Х". Ілюстративне фото: tech.co
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

У п'ятницю, 17 січня, Європейська комісія оголосила про посилення розслідування щодо соціальної мережі X, яка належить Ілону Маску, через можливі порушення правил ЄС стосовно модерації контенту. Компанію зобов’язали до 15 лютого надати документацію про систему рекомендацій контенту та нещодавні зміни до неї, а також зберігати внутрішні документи до кінця 2025 року.

Про це пише Reuters.

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Розслідування щодо платформи X

Єврокомісія перевіряє, чи відповідають алгоритми X вимогам Закону про цифрові послуги (DSA), зокрема чи не сприяють вони поширенню однобоких наративів і "приховуванню" альтернативних думок, що може впливати на вибори.

Розслідування триває, попри зміну політичного керівництва в США. Дональд Трамп, який у понеділок стане 47-м президентом, критично ставиться до європейських регуляцій. Його позиція надихнула деяких американських бізнес-лідерів, як-от Марка Цукерберга з Meta, звернутися до нього за підтримкою у боротьбі з регуляціями ЄС.

Маск, який також підтримує Трампа, зіткнувся з критикою через свою політичну активність у Європі, зокрема підтримку партії AfD у Німеччині. Єврокомісія наголосила, що перевіряє не його висловлювання, а системні ризики, пов’язані з роботою платформ.

Також ми писали, що Франція закликала ЄС активніше захищатися від зовнішнього втручання після критики прем’єра Іспанії Педро Санчеса на адресу Ілона Маска за його вплив на європейську політику через соцмережу X.

Раніше Марк Цукерберг, власник Meta, оголосив про скасування програм фактчекінгу та цензури у своїх соцмережах Facebook, Instagram і Threads. 

США Ілон Маск Дональд Трамп соцмережі Twitter ЄС

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