ЄК пропонує продовжити захист до 2028 року всім українцям, крім ухилянтів

Біженці з України. Фото: Getty Images

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

Європейська комісія запропонувала продовжити дію Директиви про тимчасовий захист для українців, які перебувають у країнах ЄС, до 4 березня 2028 року. Водночас новоприбулі військовозобов'язані чоловіки, яким заборонено залишати Україну, не зможуть претендувати на цей статус.

Про це пише Європейська правда, передає Новини.LIVE.

Кого не стосуватиметься тимчасовий захист

За словами єврокомісара з питань міграції Магнуса Бруннера, нова пропозиція враховує не лише потреби українських біженців, а й оборонні інтереси України та її повоєнне відновлення.

Єврокомісія пропонує не надавати тимчасовий захист новоприбулим громадянам України, яким відповідно до українського законодавства заборонено виїзд за кордон через військові зобов'язання.

"Наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не повинен надаватися новоприбулим особам, яким не дозволено виїжджати з України через їхні військові зобов'язання. Це те, про що Україна нас просила, і це те, що ми робимо", — заявив Магнус Бруннер.

Він додав, що це питання детально обговорювали з українською стороною та державами-членами ЄС. Водночас єврокомісар наголосив, що запропоновані зміни не торкнуться українців, які вже перебувають у країнах Європейського Союзу та користуються тимчасовим захистом.

За словами Бруннера, нові правила не матимуть зворотної дії.

"Нічого не змінюється для тих, хто вже перебуває тут і отримує тимчасовий захист. Для них нічого не змінюється", — підкреслив він.

Єврокомісар також зазначив, що продовження дії директиви дозволить забезпечити стабільність для українських родин, які вже інтегрувалися в європейські суспільства, працюють, навчаються, відкривають власний бізнес і роблять внесок в економіку країн ЄС. Наступним кроком стане розгляд та затвердження пропозиції Європейської комісії Радою Європейського Союзу.

Як повідомляли Новини.LIVE, в Ірландії триває дискусія щодо подальшого розміщення українських біженців, які прибули до країни після початку повномасштабної війни. На цьому тлі рішення про виселення частини переселенців із місць тимчасового проживання викликало суспільний резонанс та політичні суперечки.

Як повідомляли Новини.LIVE, відкриття кордонів для чоловіків не призведе до масового відтоку населення з України, однак, за оцінками експертів, країну все ж можуть залишити до 2 мільйонів громадян. Водночас фахівці зазначають, що більшість тих, хто мав намір виїхати, уже зробили це раніше, тому різкого збільшення міграційного потоку не очікується.