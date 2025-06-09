Українська розвідка задає шпигунські стандарти у світі

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов. Фото: АрміяInform

Головне управління розвідки Міноборони України стоїть за низкою найуспішніших диверсійних та розвідувальних операцій останніх років. Зокрема йдеться про ліквідації військових РФ, диверсійні дії в Африці та Сирії та знищення бойової техніки у російських тилах. ГУР не боїться перетинати "червоні лінії" на трьох континентах — від околиць Москви до африканських пустель.

Про це пише онлайн-видання Euromaidan Press.

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Щодо здобутків ГУР МОУ — бойові кораблі ВМС РФ, знищені в Чорному морі, російські генерали, які планували "триденну" перемогу, ядерні бомбардувальники та найманці "Вагнера".

Зазначається, що зростання ГУР як потужної спецслужби відбувалося поступово і за підтримки ЦРУ. Першим відомим результатом стала операція у серпні 2016 року, коли спецпідрозділ ГУР провів рейд в тимчасово окупованому Криму. В бою було ліквідовано полковника Романа Каменєва, одного з командирів ФСБ у Криму, та сержанта Семена Сичова.

"Ця перестрілка в Криму сформувала не лише тактику, але й ідентичність сучасних українських розвідувальних служб. Місія, яку виконували оперативники з українського підрозділу Буданова, завершилася смертю командира російського спецназу, який також був сином генерала. Згодом підрозділ, вже відомий своєю зухвалістю, прийняв новий символ: сову з мечем, що пронизує серце Росії", — пише Euromaidan Press.

А також зауважує, що сьогодні діяльність ГУР вийшла далеко за межі України, хоча українські розвідники виконували глобальні місії ще до 2021 року. Так, під час падіння Кабула ГУР здійснило ризиковану операцію з евакуації, врятувавши близько 700 людей за шість рейсів, у тому числі громадян України. Гурівці супроводжували конвої через контрольовані талібами вулиці до аеропорту, часто пішки та під наражаючись на смертельну небезпеку.

Крім того, наприкінці 2024 року ГУР направило близько 20 досвідчених операторів БпЛА та близько 150 FPV-дронів сирійським повстанцям для допомоги в боротьбі проти режиму Асада та його російських союзників. Таким чином було здійснено попередню обіцянку Буданова про те, що Україна відстежуватиме російських воєнних злочинців у будь-якій частині світу.

В Африці ГУР надавало інформаційну підтримку в операціях з ліквідації найманців "Вагнера" в Судані та Малі, зокрема, за участі гурівців було здійснено засідку в Малі, в результаті якої загинуло 84 російських найманці.

Euromaidan Press зауважує, що від Сирії до Судану і глибоко всередині самої Росії розширення "тіньової" війни ГУР є частиною кампанії України, спрямованої на дезорганізацію ворога та послаблення впливу Москви. Здійснивши низку сміливих операцій, українські розвідники перевершили навіть Моссад, який довгі роки вважався шпигунським еталоном. Сьогодні "золоті стандарти" розвідки всьому світу демонструє ГУР.

"Зростання впливу України від Африки до Близького Сходу чітко сигналізує: Заходу: Росія набагато слабша, ніж він уявляє. Навіть у розірваному війною Афганістані Москва більше не вважається недоторканною – її все частіше розглядають не як глобальну силу, а як мішень для ударів безпілотників Києва. У найближчі роки розвідувальні служби НАТО дивитимуться на своїх українських колег не як на учнів, а як на рівних", — підсумовує видання.

Нагадаємо, що нещодавно українська розвідка здійснювала спецоперації за межами країни, зокрема в Південно-Африканській Республіці, Судані та Малі.

Також ми інформували, що кілька спецоперацій підрозділів ГУР мали вирішальний вплив на перебіг повномасштабної війни.