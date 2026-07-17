ГУР: Росія посилює удари дронами по цивільних

Наслідки атаки РФ. Фото: ДСНС Одещини

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Російські окупаційні війська отримали наказ активізувати удари безпілотниками по цивільній інфраструктурі та транспорту в прифронтових і прикордонних районах України. Для цього планують використовувати керовані FPV-дрони та інші ударні безпілотні системи.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України, передає Новини.LIVE.

ГУР попередило про наказ РФ посилити атаки дронами

За інформацією української розвідки, командування російської армії наказало підрозділам посилити удари по цивільній інфраструктурі та транспортних засобах у прифронтових районах і поблизу державного кордону.

Як зазначили в ГУР, серед пріоритетних цілей окупантів визначені автозаправні станції, вантажівки, автобуси та легкові автомобілі. Виконувати ці завдання мають центр перспективних безпілотних систем "Рубікон" і зовнішні пілоти лінійних підрозділів російської армії.

За даними розвідки, для атак планують застосовувати безпілотники "Молнія-1", "Молнія-2", "Герань-Сікер", "Гербера-Сікер", "Ланцет", V2U та інші дрони, які керуються в режимі реального часу.

У ГУР також повідомили, що низький рівень підготовки російських операторів уже призводить до випадків ударів по власних силах і цивільному населенню РФ. Зокрема, оператори 1427-го мотострілецького полку через втрату орієнтування навели дрон "Молнія-2" на цивільний автомобіль УАЗ у Курській області. Безпілотник не влучив у машину та здетонував приблизно за 10 метрів від неї.

Крім того, українська розвідка зазначає, що окремі атаки на цивільне населення в прикордонних регіонах Росії можуть бути інсценовані російськими спецслужбами для подальшого використання в пропагандистських кампаніях проти України.

Ще один випадок, за даними ГУР, стався на Запорізькому напрямку, де російські оператори безпілотників помилково атакували пікап із власними військовими.

У Головному управлінні розвідки наголосили, що наказ про посилення дронових атак створює реальну загрозу для мирного населення України, та закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги й дотримуватися правил безпеки.

Заява ГУР. Скріншот: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

Новини.LIVE повідомляли, що російські війська 17 липня завдали удару по Сумах п’ятьма керованими авіаційними бомбами. Унаслідок атаки зафіксовано влучання по об’єктах цивільної інфраструктури в кількох районах міста.

Новини.LIVE писали, що російські війська вдень 16 липня атакували Запоріжжя трьома авіаційними бомбами. Унаслідок обстрілу загинули щонайменше троє людей. За словами голови Запорізької ОВА Івана Федорова, удар спричинив значні руйнування та займання. Пошкоджень зазнали житлові будинки й низка об’єктів цивільної інфраструктури.