ГУР поширило дані про росіян, які мілітаризують українських дітей

Діти на тимчасово окупованих територіях. Фото: ГУР

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало дані десятьох фізичних та двох юридичних осіб, які залучені у мілітаризації та індоктринації українських дітей на тимчасово окупованих територіях. Йдеться про розділ "Викрадачі дітей" порталу War&Sanctions.

Про це повідомила пресслужба ГУР, передає Новини.LIVE.

Мілітаризація дітей на ТОТ

Під час змагань "Зарніца 2.0", що пройшли в травні 2026 року на тимчасово окупованих територіях України, російський рух "Двіжєніє пєрвих" проводив для дітей військові тренування. Неповнолітніх навчали користуватися зброєю та вибухівкою, керувати безпілотниками та залучали до мілітаристської пропаганди.

Росіяни мають на меті знищити в дітях українську ідентичність та підготувати їх до участі в злочинній війні проти власної країни.

Серед оприлюднених осіб на порталі War&Sanctions:

голова правління "Двіжєнія пєрвих" Артур Орлов ;

; регіональні "керівники" "Двіжєнія пєрвих" на ТОТ Олексій Лаврентьєв, Марина Цвєтінская, Руял Алієв, Катерина Козир та Вікторія Костроміна . Зокрема, під час змагань на ТОТ Запорізької області Костроміна заявила, що набуті дітьми військові навички стануть для них "надійним фундаментом у житті";

. Зокрема, під час змагань на ТОТ Запорізької області Костроміна заявила, що набуті дітьми військові навички стануть для них "надійним фундаментом у житті"; так звана заступниця міністра освіти, науки і молоді російської окупаційної адміністрації у тимчасово окупованому Криму Світлана Бєспалова . Із квітня 2022 року вона бере участь у реалізації освітньої та молодіжної політики Росії на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, сприяє переходу місцевих навчальних закладів на російські освітні стандарти та поширенню серед молоді російських виховних і пропагандистських підходів;

. Із квітня 2022 року вона бере участь у реалізації освітньої та молодіжної політики Росії на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, сприяє переходу місцевих навчальних закладів на російські освітні стандарти та поширенню серед молоді російських виховних і пропагандистських підходів; начальник штабу регіонального відділення російської "юнармії" на ТОТ Херсонської області Микита Поляков, який організовує пропагандистські заходи для дітей із залученням учасників злочинної війни РФ проти України та представників силових структур країни-терористки.

Фізичні особи на порталі War&Sanctions. Фото: скриншот

"Держава-агресор Росія здійснює на ТОТ України насильницьку ідеологічну "перепрошивку" українських дітей та формує майбутнє поповнення армії заради реалізації агресивної неоімперської політики", — йдеться у повідомленні.

Як писали Новини.LIVE, Москва завершила уніфікацію пропагандистської освіти для дітей на тимчасово окупованих територіях України, запровадивши єдиний федеральний підручник з історії "Новоросії". Від 1 вересня школярі 5–7 класів у Мелітополі та інших окупованих населених пунктах навчатимуться за антиукраїнськими матеріалами.

Раніше представниця Уповноваженого Верховної Ради з прав громадян, постраждалих внаслідок збройної агресії проти України, Ольга Алтуніна повідомила, що до кінця цього року РФ планує мобілізувати 11,6 тисячі чоловіків, які проживають на ТОТ.