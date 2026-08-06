Грозові дощі та до +39 °С: синоптик Діденко прогнозує спеку в Україні завтра

Люди гуляють містом під час літньої спеки та охолоджуються біля фонтанів. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

Альбіна Зарічна Редактор

У п'ятницю, 7 серпня, в Україні збережеться спекотна погода, однак у західних областях температура почне знижуватися. Разом з атмосферним фронтом туди прийдуть грозові дощі. Увечері негода може охопити також Вінниччину, північ країни та Київ.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення синоптика Наталки Діденко.

Карта температур на 7 серпня/Діденко

Погода в Україні на 7 серпня від Діденко

За прогнозами синоптика Наталки Діденко, у п'ятницю, 7 серпня, до західних областей України підійде атмосферний фронт. Через це там прогнозують грозові дощі та зниження температури повітря.

У західних областях температура повітря становитиме +24...+29 °C. На решті території країни ще утримається спекотна погода — +32...+39 °C. Водночас за словами синоптикині, спека в Україні поступово слабшатиме.

Прогноз температури повітря. Карта: Діденко/Facebook

Наталка Діденко також попередила, що ввечері 7 серпня на заході України, Вінниччині та подекуди на півночі країни можливі сильні зливи, грози, град і шквали.

У Києві 7 серпня очікується спекотна погода з температурою повітря +33...+34 °C. Протягом більшої частини дня опадів не прогнозують. Однак увечері у столиці пройде дощ із грозою, можливі шквали та сильні зливи.

Прогноз опадів на 7 серпня. Карта: Діденко/Facebook

За прогнозом синоптикині, вже 8 серпня спека в Україні відчутно відступатиме й збережеться лише у південних та східних областях. А вже 9 серпня свіже повітря відчуватиметься по всій території країни.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що сімейна лікарка Олександра Мельничук закликала не створювати різких перепадів температури під час спеки, адже це може спричинити спазм судин. За її словами, щоб уникнути зневоднення, воду слід пити часто й невеликими ковтками, а кондиціонер не варто охолоджувати нижче +24...+25 °C. Найважче спеку переносять люди із серцево-судинними захворюваннями, діти та вагітні, тому їм рекомендують особливо уважно стежити за самопочуттям.

Новини.LIVE також писали, що серпень 2026 року в Україні очікується спекотнішим за кліматичну норму, а середньомісячна температура перевищить її на 1–3 °C. На півдні та сході в окремі дні прогнозують спеку до +41 °C, водночас опадів буде менше за норму. Наприкінці місяця температура знизиться до +22...+25 °C, однак синоптики попереджають про ймовірність гроз, злив, шквалів і граду у другій половині серпня.