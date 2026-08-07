Грози накриють більшість областей: прогноз погоди на 8 серпня

Дощова погода. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Крістіна Павлова редактор стрічки новин

У п'ятницю, 8 серпня, в Україні збережеться спекотна погода. Водночас у більшості регіонів синоптики прогнозують дощі з грозами, місцями — град та шквали.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та Meteoprog.

Погода від Укргідрометцентру

За прогнозом синоптиків, в Україні буде хмарно з проясненнями.

Прогноз погоди на 8 серпня. Фото: Укргідрометцентр

Вночі дощі пройдуть у західних, північних областях та на Вінниччині. Вдень опади очікуються майже по всій території країни, крім більшості західних областей. Подекуди прогнозують значні дощі, грози, град та шквали швидкістю 15–20 м/с.

Температура повітря вночі становитиме +18...+23 °C, у західних областях — +14...+19 °C. Вдень повітря прогріється до +24...+29 °C, а на півдні та південному сході країни утримається сильна спека — +35...+37 °C.

Погода від Meteoprog

За даними Meteoprog, у вихідні погода в Україні буде контрастною. У західних, північних і частині центральних областей атмосферний фронт принесе дощі, грози та поступове зниження температури.

Погода в Україні 8 серпня. Фото: Meteoprog

Водночас на півдні та сході країни спека ще утримається. У цих регіонах температура повітря місцями сягатиме +35...+37 °C, попри локальні грози.

Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж серпня 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти короткочасні коливання магнітного поля Землі. Водночас загалом геомагнітна ситуація протягом місяця, за прогнозами, залишатиметься переважно спокійною.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні Європа пережила одну з найпотужніших хвиль спеки за останні роки. За оцінками науковців, через екстремально високі температури померли понад 10 тисяч людей, переважно віком від 65 років. Дослідники пов'язують різке зростання смертності з аномальною спекою, інтенсивність якої посилюють зміни клімату.