Громадянин Індії постане перед судом за зґвалтування дитини в Івано-Франківську

Поліцейський за роботою. Ілюстративне фото: Нацполіція

Олександр Шорохов Редактор

В Івано-Франківську судитимуть 24-річного громадянина Республіки Індія за скоєння тяжкого злочину проти малолітньої дитини. Іноземець тривалий час переховувався від органів досудового розслідування за межами нашої держави. Наразі зловмисник перебуває в слідчому ізоляторі, а судовий розгляд справи по суті розпочнеться наприкінці серпня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на інформацію Івано-Франківської обласної прокуратури.

Іноземець зґвалтував неповнолітню

Як розказали правоохоронці, на початку 2023 року обвинувачений навчався на четвертому курсі одного з місцевих університетів. Іноземний студент познайомився у соціальних мережах із 13-річною школяркою та після кількох місяців активного листування увійшов в довіру до школярки.

"Іноземець запросив її до своєї орендованої квартири в Івано-Франківську під приводом познайомитися наживо та провести час разом. Коли дівчина прийшла, зловмисник напоїв її алкоголем та вчинив щодо неї дії сексуального характеру", — повідомили у відомстві.

Дівчина одразу розповіла про все батькам, які терміново звернулися до правоохоронних органів.

Екстрадиція обвинуваченого до України

Спочатку суд відпустив затриманого під грошову заставу у розмірі понад 800 тисяч гривень, після чого іноземець порушив правила та втік за кордон. Понад три роки правоохоронці шукали зловмисника, поки восени 2025-го його не затримали на території Сербії.

"На початку червня його екстрадували в Україну. Через порушення вимог запобіжного заходу суд відправив іноземця під варту без визначення розміру застави", — додали у прокуратурі.

За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Як писали Новини.LIVE раніше, правоохоронні органи продовжують розслідування інших гучних кримінальних справ. Працівники ДБР оголосили офіційну підозру двом представникам медичної роти полку "Скеля", які катували своїх побратимів на території Кіровоградської області.

Також Новини.LIVE повідомляли про те, що у Чернівецькій області чоловік стріляв у поліцейських під час обшуку. У результаті стрілянини двоє поліцейських отримали поранення. Наразі їм надають необхідну медичну допомогу. Стрільця розшукують.