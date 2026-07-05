Грецію та Францію охопили масштабні лісові пожежі

Гасіння пожежі. Фото: AP

Литвин Вікторія редактор стрічки новин

У Греції та Франції спалахнули масштабні лісові пожежі, які стрімко поширюються через спекотну погоду, сильний вітер та посуху. В окремих регіонах уже довелося евакуювати людей, а площа знищених вогнем територій обчислюється сотнями гектарів.

Про це повідомляє AP, передає Новини.LIVE.

Чому вирують пожежі в країнах Європи

Увечері 4 липня масштабна пожежа виникла неподалік грецьких Салонік. Через загрозу поширення полум'я влада евакуювала мешканців трьох населених пунктів — Антуполі, Філотей та Галіні. Також із соціального закладу вивезли 157 людей з особливими потребами. Більшість із них тимчасово розмістили у спортивному комплексі, інших перевезли до психіатричної лікарні.

Постраждалі місцеві жителі. Фото: AP

За даними пожежної служби, займання почалося у гірській місцевості та швидко перекинулося на рівнинну територію, охопивши густі чагарники. Вогонь пошкодив кілька підприємств, а густий дим накрив передмістя Салонік. Очевидці також повідомляли про вибухи, що лунали через займання легкозаймистих матеріалів.

Вертоліт гасить пожежу. Фото: AP

У справі про можливий підпал поліція затримала 76-річного чоловіка, який, за попередньою інформацією, перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Не менш складною залишається ситуація і на півдні Франції. Найбільше постраждав департамент Східні Піренеї, де за одну ніч полум'я знищило близько 930 гектарів лісу поблизу населеного пункту Тревіллаш. До боротьби з вогнем залучили понад 580 рятувальників, однак через складний рельєф, сильний вітер і високу температуру локалізувати пожежу поки не вдалося.

Як повідомляли Новини.LIVE, країни Європи цього літа зіткнулися з рекордною хвилею спеки. Через екстремально високі температури у низці держав оголошували найвищі рівні погодної небезпеки, закривали навчальні заклади, а медики та рятувальники працювали у посиленому режимі через зростання кількості випадків теплових ударів і навантаження на енергетичну інфраструктуру.

Як повідомляли Новини.LIVE, Сполучені Штати цього літа потерпають від аномальної спеки. У низці штатів синоптики оголосили попередження про небезпечні погодні умови, а місцева влада змушена переглядати графіки масових заходів через ризики для здоров'я людей.