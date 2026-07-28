Готуємося до важливих зустрічей у серпні: Зеленський зустрівся з президентом Фінляндії

Володимир Зеленський і Александр Стубб під час зустрічі 28 липня 2026 року. Фото: ОПУ

Євтушенко Аліна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Лідери обговорили деталі зустрічей у США, подальші дипломатичні кроки та потреби України у посиленні захисту від російських атак. Також сторони почали підготовку до важливих міжнародних зустрічей, які відбудуться у серпні.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення Володимира Зеленського у вівторок, 28 липня.

Зеленський провів зустріч із президентом Фінляндії Александром Стуббом

За словами Володимира Зеленського, під час розмови з Александром Стуббом вони обмінялися деталями нещодавніх зустрічей у США та обговорили перспективи, які наразі відкриваються у дипломатичному процесі.

Зеленський зазначив, що Росія зазнає великих втрат на полі бою, а економічна ситуація в країні-агресорці стає складнішою. Водночас президент Фінляндії відзначив успіхи України у сфері далекобійних санкцій проти РФ.

Окремо лідери обговорили питання посилення захисту українців від російських ударів. Президент України наголосив на важливості забезпечення потреб Сил оборони, зокрема у ракетах для систем Patriot.

"Під час зустрічі з Александром Стуббом обмінялися деталями наших зустрічей в Америці та обговорили перспективи, які зараз є в дипломатії. Очевидно, що Росія зазнає великих втрат на полі бою, складнішою стає і ситуація в російській економіці — Алекс відзначив наші успіхи в далекобійних санкціях. Паралельно робимо все, щоб було більше захисту для українців та українок від російських ударів. Я вдячний за детальне розуміння наших потреб. Ракети для "Петріотів" буквально потрібні кожного дня", — поінформував Зеленський.

Також український лідер повідомив, що під час зустрічі сторони приділили увагу дипломатичному напрямку та майбутнім міжнародним контактам:

"Також ми обговорили дипломатію. Готуємося до важливих зустрічей у серпні. Дякую, Алексе!".

Скриншот повідомлення Зеленського/Facebook

Новини.LIVE інформували, що 26 липня 2026 року Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом напередодні важливого дипломатичного тижня. Лідери обговорили подальшу координацію дій, підтримку України та спільні кроки у протидії російській агресії. Стубб зазначив, що позиція України зараз є найсильнішою від початку повномасштабної війни.

Новини.LIVE також писали, що у червні 2026 року Президент Фінляндії Александр Стубб заявив, що війна Росії проти України може тривати ще щонайменше три-чотири місяці. Водночас він не бачить доказів підготовки РФ до нападу на країни НАТО після завершення бойових дій. Стубб наголосив, що Росія, ймовірно, залишиться ізольованою державою з економічними проблемами.