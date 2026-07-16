Гончаренко назвав чотири потенційні посади для Федорова

Михайло Федоров. Фото: FEDOROV/Telegram

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

Міністр оборони Михайло Федоров після своєї відставки може отримати нову посаду в державному апараті. Наразі влада розглядає кілька варіантів його подальшого працевлаштування. Зокрема, йдеться про дипломатичну службу або роботу в Офісі Президента.

Про це в ефірі Вечір.LIVE повідомив народний депутат від "Європейської Солідарності" Олексій Гончаренко.

Які посади пророкують Федорову

Федорову можуть запропонувати очолити одне з українських посольств за кордоном, стати заступником секретаря РНБО чи заступником керівника Офісу Президента. Також серед можливих варіантів працевлаштування — посада радника голови держави.

"Можуть запропонувати Федорову поїхати кудись послом, можуть запропонувати Федорову стати заступником секретаря РНБО, (0:50) можуть запропонувати Федорову стати заступником голови Офісу президента, радником президента, ще кимось. Тобто щось йому точно запропонують, але таке, де він буде підконтрольний і під наглядом", — заявив Гончаренко.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що Михайло Федоров підтвердив інформацію про свою відставку. Очільник оборонного відомства підбив підсумки роботи. Досягнень понад 20, але реалізувати вдалося не все.

Також Новини.LIVE з посиланням на Михайла Федорова писав, що кількість ударів по логістиці окупантів зростає. Лише впродовж червня вдалося уразити понад 200 тисяч цілей. Зокрема, знищили рекордну кількість артилерії.