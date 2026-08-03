Глава МЗС Молдови звернувся українською та подякував ЗСУ

Міхай Попшой. Фото: Reuters

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепрем’єр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм. Під час звернення до українських дипломатів глава молдовського МЗС виступив українською мовою та наголосив на незмінній підтримці України з боку Кишинева.

Про це пише Новини.LIVE посилаючись на МЗС України та Володимира Зеленського.

Зеленський зустрівся з главою МЗС Молдови

Володимир Зеленський зазначив, що був радий бачити Міхая Попшая на щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України.

За словами президента, присутність представника Молдови демонструє близькість позицій двох країн у питаннях зовнішньої політики, зокрема у сферах безпеки та європейського майбутнього.

"Важливо, щоб ми й надалі рухалися разом по всьому спектру спільних завдань", — наголосив Зеленський.

Сторони також обговорили практичні напрями співпраці, серед яких інфраструктура та енергетика. Президент України зазначив, що для обох держав ці питання є складовою безпеки та взаємної підтримки.

"Вдячний Молдові за послідовну підтримку наших людей і захисту", — заявив глава держави.

Міністр Молдови звернувся українською та подякував українським військовим

Під час зустрічі Міхай Попшой виступив українською мовою та наголосив на підтримці України з боку Молдови.

Він заявив, що його країна зробила свій вибір і стала поруч з Україною у боротьбі проти російської агресії.

"Молдова свій вибір зробила. Ми стали поруч з Україною. А Україна — завдяки неймовірній мужності свого народу та незламності своїх Збройних Сил — захистила значно більше, ніж власні кордони", — сказав Попшой.

За його словами, українські військові, які боронять Харків, Херсон, Запоріжжя та Донеччину, захищають не лише територію України, а й безпеку всієї Європи.

"Кожен український воїн, який боронить Харків, Херсон, Запоріжжя чи Донеччину, захищає не лише свою державу. Він захищає мир усієї Європи. І так — він захищає також мир у Молдові", — наголосив міністр закордонних справ Молдови.

Міхай Попшой також подякував Україні за стійкість і боротьбу, яка, за його словами, має значення далеко за межами українських кордонів.

Також Новини.LIVE писали, що у суботу, 1 серпня, прем’єр-міністр України Сергій Корецький провів телефонну розмову з главою уряду Молдови Василем Тофаном. Сторони обговорили розвиток спільних інфраструктурних проєктів та подальше поглиблення економічної співпраці.

Новини.LIVE інформували, що українці, які були змушені залишити свої домівки через повномасштабну війну та переїхали до Молдови, поступово адаптуються до нового середовища. Вони інтегруються в громади, започатковують власні справи та облаштовують життя в іншій країні. Водночас молдовани продовжують відчувати наслідки війни, що триває поруч, і найбільше очікують на її завершення.