Гідрометцентр спрогнозував значні дощі і грози в Україні сьогодні
Прогноз погоди в Україні на неділю, 19 липня, повідомили синоптики. В цей день буде мінлива хмарність. У західних, Житомирській та Вінницькій областях, а вдень і Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях пройдуть помірні, і подекуди значні дощі і грози. В окремих районах очікується град та шквали 15-20 м/с. На решті території без опадів.
Про це у суботу, 18 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.
Погода в Україні 19 липня
Сьогодні вітер дутиме переважно південній, а в західних областях північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.
Температура вночі становила +13...+18 °С, на узбережжі морів до +21 °С. Вдень очікується +26...+31 °С, у західних областях +22...+27 °С.
У Києві та області сьогодні очікується мінлива хмарність.Ніч пройшла без опадів, вдень місцями буде короткочасний дощ та гроза.
Вітер дутиме південний зі швидкістю 7-12 м/с. Температура по області вночі +13...+18 °С, вдень +26...+31 °С.
Тим часом у Києві вночі +15...+17 °С, вдень +29...+31 °С.
Прогноз погоди від Наталки Діденко
За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 19 липня липня антициклон не допускатиме дощів над більшості областей України, тож буде сухо та сонячно. Вона пише, що грозові дощі будуть лише на заході і тільки ввечері 19 липня можуть дійти до Житомирщини та Вінничини.
Щодо температури повітря, то у денні години, як прогнозує Діденко, в Україні буде +24...+29 °С, і місцями +29...+31 °С.
Тим часом у Києві 19 липня переважатиме суха сонячна погода. Температура повітря у неділю буде аж до +30 °С.
Як повідомляли Новини.LIVE, у липні прогнозують періоди підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися кількома сильними геомагнітними сплесками. Такі явища здатні впливати на самопочуття деяких людей, а також на роботу технічних систем.
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