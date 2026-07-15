Гідрометцентр спрогнозував опади в Україні сьогодні

Жінка з парасолькою під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Людмила Войтюк Редактор

Прогноз погоди в Україні на середу, 15 липня, повідомили синоптики. В цей день тиск дещо зростатиме і погода набуватиме стабільності, проте місцями можуть бути короткочасні дощі та грози. Загалом очікується мінлива хмарність, а в Карпатському регіоні та на сході вночі та зранку місцями туман.

Про це у вівторок, 14 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Прогноз погоди на 13-17 липня

Погода в Україні 15 липня

Карта "Погода в Україні 15 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі становила +14...+19 °С, вдень буде +23...+28 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 11 липня 2026 року

У Києві та області сьогодні теж буде мінлива хмарність, але без опадів.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області була вночі на рівні +14...+19 °С, вдень прогнозують +23...+28 °С.

У Києві тим часом +17...+19 °С, вдень +26...+28 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, 15 липня температура повітря в Україні становитиме +25...+29 °С.

Вона писала, що вночі короткочасні дощі з грозами можуть бути на заході, півдні та в центральній частині країни. Проте вже в день локальні дощі пройдуть у східній частині, Карпатах, Вінниччині та Черкащині. На решті території — опадів не буде.

Водночас в Києві сьогодні без істотних опадів, температура повітря сягатиме +26...+27 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні прогнозують періоди підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися кількома сильними геомагнітними сплесками. Такі явища здатні впливати на самопочуття деяких людей, а також на роботу технічних систем.

Також ми писали, що через літню спеку ризики для здоров'я суттєво зростають не лише серед людей похилого віку, але й серед молоді. Високі температури можуть спровокувати серйозні ускладнення.