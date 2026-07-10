Гідрометцентр попереджає про дощі, грози і град в Україні сьогодні

Жінка з парасолею під час дощу. Фото: Новини.LIVE

Людмила Войтюк Редактор

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 10 липня, повідомили синоптики. В цей день буде хмарно з проясненнями. Очікуються помірні короткочасні дощі та грози очікуються, а у східних, Сумській, Полтавській, Дніпропетровській та Запорізькій областях та в Криму значні дощі. Вдень в окремих районах буде ще й грає та шквали 15-20 м/с. Ніч у більшості північних та центральних областей пройшла без опадів.

Про це у четвер, 9 липня, повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі, передає Новини.LIVE.

Погода в Україні 10 липня

Карта "Погода в Україні 10 липня 2026 року" від Укргідрометцентру

Сьогодні вітер дутиме переважно західний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура вночі у західних, північних, Вінницькій та Черкаській областях становила +9...+14 °С, на решті території +13...+18 °С. Вдень очікується +19...+25 °С, водночас на південному сході +23...+28 °С, а у західних областях +15...+20 °С.

Карта температур в Україні від Meteopost.com станом на 15:00 10 липня 2026 року

У Києві та області сьогодні теж була хмарно з проясненнями. Ніч пройшла без опадів, вдень очікується короткочасний дощ.

Вітер дутиме західний зі швидкістю 5-10 м/с. Температура по області становила вночі +9...+14 °С, вдень буде +19...+24 °С.

У Києві тим часом вночі +12...+14, вдень +21...+23 °С.

Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптика Наталки Діденко, сьогодні в Україні майже скрізь переважатиме повітряна маса із періодичними дощами. Часом можливі сильні зливи та грози.

Як пише Діденко, температура повітряна вдень становитиме +19...+23 °С, на сході +25...+28 °С, у західних областях +17...+22 °С.

Водночас у Києві теж пройде дощ, місцями з грозою. Температура повітря протягом дня +20...+22 °С.

Скриншот повідомлення Діденко/Facebook

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні прогнозують періоди підвищеної сонячної активності, які можуть супроводжуватися кількома сильними геомагнітними сплесками. Такі явища здатні впливати на самопочуття деяких людей, а також на роботу технічних систем.

Також ми писали, що через літню спеку ризики для здоров'я суттєво зростають не лише серед людей похилого віку, але й серед молоді. Високі температури можуть спровокувати серйозні ускладнення.