Гідрометцентр попередив про спеку, грози і град в Україні сьогодні

Дівчата під дощем. Фото: УНІАН

Людмила Войтюк Редактор

Прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 7 лютого, повідомили синоптики. Сьогодні у більшості областей України були спекотно і до +38 °С, але у деяких регіонах очікуються грози, град і шквали.

Про це повідомляє Укргідрометцентр і сервіс Meteoprog, передає Новини.LIVE.

Погода від Укргідрометцентру

За прогнозом Укргідрометцентру, в Україні очікується мінлива хмарність. У західних областях, а вдень також у північних, Вінницькій та Черкаській областях пройдуть помірні, місцями значні дощі з грозами. В окремих районах можливі град і шквали вітру 15–20 м/с.

Прогноз погоди на 7 серпня. Фото: Укргідрометцентр

На решті території істотних опадів не прогнозують.

Температура повітря вночі становитиме +20...+25 °C, удень у центральних, східних і південних областях збережеться сильна спека +35...+38 °C. У західних регіонах буде прохолодніше — +27...+32 °C. Вітер південний із переходом на північний, 5–10 м/с.

Погода від Meteoprog

За даними Meteoprog, найспекотніша погода очікується на сході, півдні та в частині центральних областей. У Дніпропетровській, Луганській, Донецькій та Запорізькій областях температура вдень підніметься до +35...+38 °C. У Київській області прогнозують до +37 °C, а на Черкащині, Полтавщині та Кіровоградщині — +33...+36 °C.

Погода в Україні 7 серпня. Фото: Meteoprog

На заході та півночі країни місцями пройдуть короткочасні дощі та грози, через що температура буде дещо нижчою — переважно +29...+33 °C. Водночас південні та східні області залишаться під впливом сухої повітряної маси без істотних опадів.

Як повідомляли Новини.LIVE, упродовж серпня 2026 року очікуються окремі періоди підвищеної сонячної активності, які можуть спричиняти короткочасні коливання магнітного поля Землі. Водночас загалом геомагнітна ситуація протягом місяця, за прогнозами, залишатиметься переважно спокійною.

Як повідомляли Новини.LIVE, у липні Європа пережила одну з найпотужніших хвиль спеки за останні роки. За оцінками науковців, через екстремально високі температури померли понад 10 тисяч людей, переважно віком від 65 років. Дослідники пов'язують різке зростання смертності з аномальною спекою, інтенсивність якої посилюють зміни клімату.