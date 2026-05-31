Гідрометцентр попередив про дощі та похолодання в Україні сьогодні

Прогноз погоди в Україні на неділю, 31 травня, повідомили синоптики. В цей день у деяких областях будуть короткочасні дощі та грози, а вночі температура опустилася до +4 °С.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укргідрометцентр та синоптика Наталку Діденко.

Погода на 31 травня від Укргідрометцентру

Синоптики прогнозують, що вдень у північно-східній частині, на Закарпатті та Прикарпатті будуть помірні дощі, а у східних областях подекуди можливі грози.

Крім того, вночі та вранці на сході та північному сході України місцями буде туман. Упродовж дня також переважатиме північно-західний вітер, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі опустилася до +4...+9 °С, але вдень підніметься до +12...+17 °С. У західних та Одеській областях вночі очікувалося +8...+13 °С, а вдень буде +16...+21 °С.

Погода в Україні на 31 травня від Наталки Діденко

Наталка Діденко розповіла, що сьогодні буде останній день холодного періоду. У неділю очікується холодна і мокра погода з дощами.

Проте вже з 1 червня прийде довгоочікуване літо. Температура повітря підніметься до +20 °С і потепління прийде у всі регіони.

Як писали Новини.LIVE, раніше астросиноптики дали прогноз магнітних бур на першу половину червня. У першій половині місяця будуть періоди підвищеної геомагнітної активності.

Водночас Укргідрометцентр повідомив, що в червні середня температура повітря в Україні перевищить багаторічну кліматичну норму щонайменше на півтора градуса. Українців попередили про спеку та шквали в перший місяць літа.